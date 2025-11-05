El senador Felipe Michlig encabezó una jornada de inauguraciones y anuncios en Moisés Ville



(Fuente Prensa de Senador Felipe Michlig) En una importante agenda oficial desarrollada en la localidad de Moisés Ville, el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González encabezaron una serie de actos donde se habilitaron obras educativas y urbanas, se anunciaron gestiones para mejoras edilicias y se entregaron aportes a distintas instituciones de la comunidad.

Durante el curso de las actividades también se destacó la presencia del Presidente Comunal de Moisés Ville, Marcelo Lind; la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín; el delegado regional del Ministerio de Educación, Horacio Rigo; el arquitecto de la Regional de Educación Javier Gonfiantini, la directora Prof. Claudia Deffagot y la vicedirectora de la escuela; el presidente comunal de Palacios, Lucas Bussi; la presidenta comunal electa de Las Palmeras, Dana Astore; el oficiante bíblico de la Comunidad Judía, Luis Liebembuk; el cantor litúrgico Joaquín Torres Karchevsky; entre otras autoridades y medios de prensa.

Nueva aula en la Escuela Nº 462 “Joaquín V. González”

Quedó formalmente inaugurada la nueva aula construida en la Escuela Nº 462 “Joaquín V. González”, en el marco del Programa “Mil Aulas – Plan Abre”. Durante el acto se realizó el descubrimiento de placa y el corte de cinta dejando habilitada la nueva sala.

El senador Michlig anunció además que gestionará la incorporación de dos equipos de aire acondicionado, uno para el aula inaugurada y otro para otra sala requerida por la comunidad educativa.

La directora Prof. Claudia Deffagot reseñó que “este es un momento histórico para nosotros, gracias a todas las autoridades por todo lo que hacen”.

Dos nuevas cuadras de pavimento

Seguidamente, las autoridades dejaron inauguradas dos cuadras de pavimento correspondientes al Programa Brigadier: Calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Estado de Israel y Jujuy, también mediante corte de cinta.

“Esta es una obra muy esperada, nos sentimos muy orgullosos de poder dar esta respuesta, gracias a todo el equipo provincial. Ya llevamos -en 20 meses de gestión- 8 cuadras asfaltadas y vamos por 5 más”, destacó el Pte. Comunal Lind.

Refacciones en la Escuela Taller N° 3016

Por otra parte, las autoridades se trasladaron a la Escuela Taller de Educación Manual N° 3016 “18 de julio de 1994”, donde dejaron habilitada la refacción integral de aulas y dependencias ejecutada con fondos FANI. Las autoridades fueron recibidas por el director, Prof. Cristian Martínez.

En el acto se descubrió la placa conmemorativa, oportunidad en la que la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, destacó “la importancia de traducir discursos en acciones concretas que generen oportunidades y trabajo para los jóvenes del interior provincial”.

Visita y apoyo al Club Tiro Federal de Moisés Ville

Las autoridades visitaron luego el Club Tiro Federal de Moisés Ville, donde fueron recibidas por su presidente, Marcelo Chiavazza, y por el profesor de la escuela de básquet, Gustavo Barceló, quien informó que la escuela de básquet cuenta con 36 alumnos. En la recorrida se dejaron habilitadas las jirafas para la cancha de básquet.

El Pte. Comunal destacó «los aportes de nuestros legisladores para el deporte y esta jirafa espectácular». El Senador agregó que el Club, luego del hogar y la escuela es el mejor lugar donde pueden estar».

Aportes a instituciones

En la sede del Club también se procedió a la entrega de los siguientes aportes de fortalecimiento institucional (PFI) y ventanilla única:

-Al Club Tiro Federal de Moisés Ville: aporte económico destinado a un encuentro de fútbol infantil que se realizará el próximo fin de semana.

-A la Comuna de Moisés Ville: aporte de ventanilla única destinado a cubrir gastos de la Fiesta Provincial de Moisés Ville – “Cuna de Integración Cultural”; el aporte fue recibido por autoridades comunales y por el presidente de la comisión organizadora, Joaquín Torres Karchevsky.

-A la Protectora de Animales “El Mago y Sus Amigos”: entrega de aporte económico para colaborar con su labor.

-A la Escuela N° 274 “Soldados Argentinos”: entrega de aporte económico destinado a fortalecer actividades y necesidades institucionales.