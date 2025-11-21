Lograron bajar del techo del Hospital a un hombre que amenazaba con saltar al vacío

Personal de Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad, fue comisionado a un domicilio de calle Urquiza al 1100, a raíz de que habría un masculino con un aparente estado de exaltación. El mismo fue trasladado al Hospital Julio Cesar Villanueva para su asistencia, una vez en el lugar medico en turno, manifestó que ya había sido examinado con anterioridad, como consecuencia, el individuo sale hacia la vía pública y velozmente se dirige a la parte trasera del efector y sube al techo por medio de una escalera amenazando atentar contra su vida como así también, de los efectivos actuantes que se aproximen, quedando parado al borde del techado, a una altura aproximada de quince metros.

Luego de varios intentos de hacer cesar su actitud y una extensa entrevista, se logró que se dirigiera hacia un tinglado de menor altura donde en un descuido del mismo el personal interviniente, se abalanza sobre el ciudadano logrando que descienda hacia la vereda publica donde se logra inmovilizarlo para su resguardo. El mismo, queda en observación en el nosocomio. Colaboró personal de bomberos voluntarios.