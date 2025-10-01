El municipio pavimentará los accesos al Jardín de Infantes N° 40

En el día de ayer, se celebró la entrega de aportes en el marco del programa Brigradier, el mismo se ha concretado acorde a la presentación de uno de los tantos proyectos de parte del municipio, con el fin de adquirir algunos de los materiales para mejoras en distintas instituciones de la ciudad, beneficiando al Jardín de la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno, comenzando por pavimentar los accesos a este.

Siendo un trabajo conjunto puesto que la mano de obra y demás recursos necesarios serán proporcionados por el municipio. Teniendo en miras continuar con las Escuelas N° 548 "Gral. José de San Martín" y Nº 922 "Fray Justo Santa María de Oro".

"Esperando continuar trabajando de esta manera y velando por lugares más habitables y amenos para los alumnos, seguiremos apostando a la educación y al crecimiento de todas las instituciones. Las puertas estarán siempre abiertas para quienes quieran sumarse a construir una ciudad mejor para todos", manifestó el Intendente.