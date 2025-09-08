Hersilia: Transforman el predio del ferrocarril en un espacio recreativo para los vecinos

A través del Programa de Obras Urbanas (POU), hay buenas noticias para Hersilia. Es que se está avanzando con una de las obras más esperadas por la comunidad: la renovación integral del Predio del Ferrocarril, lugar cargado de historia que se convertirá en un espacio moderno, seguro y accesible.

Sobre el desarrollo del plan de obras que viene desarrollando la Provincia, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener un plan de infraestructura en todo el territorio, señalando que “mientras a nivel nacional la obra pública está paralizada y los proyectos se abandonan, en Santa Fe el gobernador tomó la decisión de invertir en cada localidad”.

“En este caso, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), que actualmente está financiando más de 300 obras. Lo que estamos haciendo en Hersilia es un claro ejemplo: transformar un predio ferroviario en un espacio para la recreación y el encuentro familiar. Este es uno de los proyectos que el senador Michlig y la presidenta comunal, Silvana Romero, nos propusieron para la localidad”, contextualizó Enrico.

El ministro precisó que “con la intervención de este espacio público, estamos dotando de veredas, iluminación, parquización, gradas y un muelle, a un predio que era poco aprovechado. Ahora se convertirá en un pulmón verde para que los vecinos puedan disfrutar todo el año”. Actualmente, la obra presenta un 60% de avance, con las veredas terminadas y los trabajos concentrados en la ejecución del anfiteatro.

En la misma línea, el senador Felipe Michlig valoró la inversión provincial y el trabajo conjunto con la comuna: “El Predio Ferrocarril es un espacio que todos los hersilienses sienten como propio. Que hoy estemos concretando esta transformación habla de una Provincia que escucha, planifica y acompaña a cada localidad. El compromiso del gobernador Pullaro y del ministro Enrico es que la obra pública llegue a cada rincón del departamento San Cristóbal, y este proyecto es una muestra cabal de esa decisión”.

Por su parte, la presidenta comunal, Silvana Romero, subrayó la importancia de la obra y dijo que “para Hersilia significa mucho más que embellecer un espacio público. Esta remodelación mejora, además, la infraestructura hídrica del centro del pueblo, que era una de nuestras grandes prioridades. Con este proyecto no sólo recuperamos un lugar histórico, sino que también damos una solución concreta a un problema estructural”.

Para un espacio público de calidad en Hersilia

Con una inversión provincial de más de $60 millones, el proyecto para la parquización del Predio Ferrocarril contempla dos etapas. En una primera instancia, la construcción de gradas, una pequeña área de descanso en forma de anfiteatro. Para ello, se realizan trabajos de movimiento de suelo, cimientos para la mampostería de las gradas, muro de contención, revoque, losas y la instalación de 4 columnas de alumbrado público.

La segunda etapa, será la construcción de una pasarela y de un mirador sobre la laguna de retardo, que incluye la reparación del molino de viento para la extracción de agua subterránea y la puesta en valor de la vieja torre de agua con la que se recargaba antiguamente a los trenes. Además, se realizará un tramo de ciclovía, escalones de ingreso y bancos en el mirador.