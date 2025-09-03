Avanza la obra de cloacas en el este de Suardi

El municipio de Suardi continúa con la ampliación y realización de la red cloacal local, en esta ocasión sobre calle Córdoba entre Piscina y Cavallo.

Se recuerda a todos los vecinos que viven en las cuadras comprendidas entre las calles Rivadavia, Córdoba, Sarmiento, Bargellini y Pasaje España, deben acercarse a la mesa de entrada del Municipio para solicitar el permiso de conexión.

"La municipalidad continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos".