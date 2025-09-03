Avanza la obra de cloacas en el este de Suardi

Mas Secciones - Obras públicas03 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
27452-suardi-cloacas5

El municipio de Suardi continúa con la ampliación y realización de la red cloacal local, en esta ocasión sobre calle Córdoba entre Piscina y Cavallo.

Se recuerda a todos los vecinos que viven en las cuadras comprendidas entre las calles Rivadavia, Córdoba, Sarmiento, Bargellini y Pasaje España, deben acercarse a la mesa de entrada del Municipio para solicitar el permiso de conexión.

"La municipalidad continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Te puede interesar
Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias