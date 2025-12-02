Encuentro de Cine Documental a 40 años del Taller de Cine UNL

Con más de 18 años de trayectoria se realiza en la ciudad de Santa Fe un nuevo Encuentro de Cine Documental organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través de la Secretaría de Extensión y Cultura. Serán los días jueves 4 y viernes 5 de diciembre, con proyecciones en la pantalla de la sala Saer del Foro Cultural de la UNL (9 de Julio 2150).

En esta oportunidad, se enmarca en los 40 años de trayectoria del Taller de Cine de la UNL, habrá proyecciones de las películas realizadas, inauguración de una muestra fotográfica, un panel con la presentación del Cuaderno de Cine Documental #18 Edición Aniversario, y una función musical en vivo.

Cine, aprendizaje y creación

El Taller de Cine de la UNL concebido como un espacio de formación y creación comenzó a funcionar en octubre de 1985 y retomó así una tradición santafesina, la del Instituto de Cinematografía de la UNL, fundado por Fernando Birri en 1956 con la simple idea de hacer cine y formar gente en la ciudad de Santa Fe. Han pasado por este espacio, cientos de jóvenes estudiantes contando así con una vasta y amplia producción cinematográfica.

La edición N°18 de los Cuadernos de Cine Documental - publicación anual de la Secretaría junto a Ediciones UNL - será presentada en este nuevo encuentro y contempla el catálogo de todas las producciones realizadas por el Taller de Cine UNL durante este periodo. “Esta publicación aniversario reúne cuarenta años de historia y de películas, lo que reafirma la definición institucional de la universidad pública de la continuidad: la de enseñar haciendo cine, y la de hacer cine como forma de enseñanza” remarcó el cineasta Raúl Beceyro, director del taller desde sus inicios hasta el año 2024 y coordinador actual de la Cinemateca UNL.

Además del catálogo, se cuenta con la Cinemateca UNL creada recientemente para preservar, investigar y difundir la memoria cinematográfica de la universidad y la región. Actualmente se pueden ver más de 100 películas producidas por el Taller y por el Instituto de Cinematografía UNL. “Con el taller, la Cinemateca, Fototeca y las acciones de preservación y conservación del acervo fílmico de la universidad estamos trazando un nuevo capítulo donde historia y archivo no se conciban como un punto de llegada, sino como una práctica viva: un espacio para que las películas sigan encontrando miradas, y las miradas, nuevas películas. Y para que el Taller de Cine continúe, como desde sus inicios haciendo del cine un lugar de encuentro, aprendizaje y creación” remarcó Agustin Falco Vazquez, director actual del taller.

Cine Local, historias y recorridos

Las dos jornadas proponen disfrutar de proyecciones de los films que han sido producidos en el marco del Taller de Cine a lo largo de su historia con la presencia de sus realizadores. “Vamos a contar con la participación de quiénes han sido directores o directoras de las películas y compartir un espacio de presentación e intercambio que permita hacer un recorrido por las diversidad de producciones del taller” remarcó Falco.

El jueves 4, a las 15 abre el encuentro con la sección Memorias del presente donde se proyectarán los films “Desmalvinas” de Carlos Essman (1989), un film contextualizado en Santa Fe siete años después de la guerra de Malvinas; “Laura” de María Claudia Raimondi (2002), un cortometraje documental sobre la hija de un desaparecido de la dictadura militar argentina y “Noche tras noche” de Silvia Wiemer (2014) documental sobre el programa radial nocturno ¿Escuchan en el fondo? de LT10. A las 16, la sección Ficciones breves presentará los films “Catorce Semanas” de Mary Delgado (1998), “Así como atardece” de Rocío Paladini (1998), “El Ensayo” de Betsy Salva (1999) y “Apenas” de Priscila Sandoval (2003). A las 17:00 h, la sección Miradas sobre la infancia reunirá relatos centrados en la niñez y adolescencia, con los cortometrajes “Angelito” de Gabriela Chena (1997), Sebastián” de Martín Conti (2004), “Encuentro con la música” de Mariana Molinas (2011), “Primos” de Fernando Zingerling (2013) y “Corazón” de Guillermo Voos (2024).

A las 19 quedará inaugurada la muestra de fotos “Nadie Nada Nunca”, sobre la película homónima de Raúl Beceyro de 1988, basada en el libro del mismo nombre del autor Juan José Saer. La Muestra está realizada bajo la curaduría de Enzo Mansilla (Cinemateca UNL). Se contará con la participación del ISCAA Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales N° 10 de Santa Fe y del Archivo Fernando Birri dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

Como cierre del primer día, se presentará la segunda parte de la retrospectiva de Marilyn Contardi, con una selección de películas dirigidas por la cineasta. Se proyectará “Zenón Pereyra, un pueblo de la colonización” (1991), “Qué es el Cine” (2013), “Cielos azules, Zenón Pereyra II” (2015) y “Momentos musicales” (2017). La primera parte de la retrospectiva se realizó en el marco de la Semana del Cine Santafesino y contó con la presencia de Fernando Martin Peña.

Proyecciones, panel y música de cine

El viernes 5, las actividades comenzarán a las 15 con la sección Cultura y vida cotidiana, con los cortometrajes “Enfrente” de Pedro Deré (1989), “La plaza de los artesanos” de Victoria Mendoza (2006), “Panambí” de Laura Cáneva (2013), “Princesa” de María Victoria Paredes (2013), y “Mercado” de Luciano Giardino (2015). A las 17:00 h se realizará el Homenaje a Maricel Cherry, con la proyección de su película “Feria” (1989), “La nueva migración” de Cecilia Beceyro (1993), “El cerco del cielo. Una mirada sobre Beatriz Vallejos” de Rosa Gronda (2002) y “El Capellán” de Gustavo Durando (2006). Desde las 18:30 h, tendrá lugar el Homenaje a Mario Cuello con la sección Ficciones de lo real. Se podrán ver los films “Teléfono público” de Teresita Cherry (1989), “Golpe al teléfono de la esquina” de Guillermo Mondejar (1993), “Bar Glori” de Ulises Bechis (1994), “La Llamada” de Mario Cuello” (2001), “Matafuegos” de Julién Arias Barbagallo (2025) y “Presagio” de Aldana Badano y Natalia Enríquez (2016).

A las 19.30 tendrá lugar el Panel Cuarenta Años del Taller de Cine UNL que contará con la participación de Raúl Beceyro, Marilyn Contardi, Oscar Meyer, Pedro Deré y Agustín Falco Vázquez y la moderación de Juan Novak. Un espacio para compartir miradas sobre este recorrido junto con la presentación del catálogo aniversario.

Finalmente, a las 20:30, el cierre del encuentro será con el concierto “Miradas. Jazz para cine”, un proyecto musical de Pedro Casís, con un cuarteto que interpreta composiciones originales creadas para películas del Taller de Cine de la UNL.