La Orquesta Sinfónica de Santa Fe brindará un concierto especial por la Revolución de Mayo

El domingo 24 de mayo la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, se presentará en el escenario del Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020, Santa Fe) con la tradicional Velada Patriótica en conmemoración por la Revolución de Mayo de 1810. El concierto será a las 20, con entrada gratuita y cupo limitado. El evento será conducido por el Maestro Silvio Viegas, titular del ensamble, y contará con la participación de Danilo Cernotto (bandoneón) y Gaspar Macor (guitarra) como solistas invitados para la ejecución de un repertorio de música nacional.

El Maestro Silvio Viegas (oriundo de Belo Horizonte, Brasil) señaló su orgullo de estar al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe «en el año de su septuagésimo aniversario». Además, recordó que fue convocado por primera vez en 2018 como director invitado: «En esa oportunidad fui recibido con mucha calidez, fue una experiencia muy enriquecedora que valió para una segunda invitación que fue coincidentemente para una Velada de Gala del año 2019, y esa experiencia fue reveladora».

«En esa Gala pude sentir por primera vez algo que me movilizó profundamente. Experimenté el fragor popular del pueblo argentino por su país. La forma que tienen de sentir en el pecho las estrofas de su Himno Nacional, el respeto inquebrantable por su bandera. Fue tanta mi sorpresa que debo reconocer, con un poco de nostalgia, que experimenté una sana envidia por ese sentimiento tan noble que en mi país se ha perdido un poco. Esa vivencia me empujó a aprender la letra de la canción patriótica para poder entender y compartir con el público ese amor tan fuerte por lo que los hace únicos. Argentina me conquistó», remarcó el director, y concluyó: «Por eso, conducir las Galas por el aniversario de la Patria en este país me genera una emoción enorme y me provoca la necesidad de abrazar muy fuerte ese sentimiento que desborda y contagia, y que me hace sentir como un argentino más que ama este país como si fuera propio, aun siendo brasileño».

Por su parte, los solitas invitados, Danilo Cernotto (bandoneón) y Gaspar Macor (guitarra), mencionaron sentirse «muy contentos y honrados de haber sido invitados por la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe para ser parte de la Gala Patriótica».

«Como dúo artístico sentimos la necesidad de mantener viva esta música que forma parte de nuestra cultura y de nuestra memoria colectiva. Nuestra participación recorrerá obras de dos de los grandes referentes de nuestro tango, loando su música atemporal tan aferrada a nuestra identidad como nación», expresaron.

Entradas anticipadas

El retiro de entradas estará disponible desde el martes 19 de mayo, hasta el día del concierto inclusive, en la boletería del Teatro Municipal 1º de Mayo, de martes a sábado de 8 a 13 y de 16 a 20 h.

Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos entradas por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets. Las reservas tendrán validez hasta cinco (5) minutos antes del inicio del concierto. Pasado ese plazo, se permitirá el ingreso por orden de llegada hasta completar los espacios vacíos.

Por consultas sobre el retiro de localidades, comunicarse a los teléfonos 0342-4571883 y 0342-4571884.