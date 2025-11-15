El Senador Michlig recibió a la Pte. Comunal de Hersilia, Silvana Romero, para abordar temas de gestión

“Nuestro infinito agradecimiento por todo lo que hace el senador Michlig y el diputado González para que nuestras comunidades siempre puedan estar mejor”.

Política15 de noviembre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
La Pte. Comunal de Hersilia Silvana Romero en la legislatura

 
El Senador Felipe Michlig recibió en la Cámara de Senadores a la Pte. Comunal de Hersilia Silvana Romero a fin de “repasar distintas gestiones en marcha, proyectos y acciones en beneficio de los hersilienses”.

El senador Michlig destacó que “Hersilia es una localidad que ha crecido notablemente en los últimos años y esto tiene que ver con la excelente administración comunal que lleva adelante Silvana Romero, acompañada con un amplio apoyo del gobierno provincial que conduce Maxi Pullaro que siempre tiene en cuenta el interior y a las pequeñas comunidades; además de todo lo que de nuestra función legislativa podemos sumar, agilizar y tramitar”.

Temas abordados

La Pte. Comunal Silvana Romero señaló que «se trató de una reunión muy productiva, como siempre que nos reunimos con el Senador donde avanzamos en distintos aspectos que hacen a temas de la gestión comunal y el desarrollo de nuestro querido pueblo”.

En tal sentido destacó que “me informó de la concreción de una reunión con el secretario de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Santa Fe, Leonel Marmiroli, a los efectos de repasar el Plan director de la ampliación de la Red de Cloacas, que comprende varias etapas, siendo la prioritaria la Laguna de tratamiento en la primera etapa”.

“Asimismo repasamos la obra de mejorado y calzada de la rotonda frente a la virgen, en el acceso al pueblo, lo cual lo instrumentaríamos con fondos del Programa de Obras Urbanas 2025”.

“Por otra parte, repasamos el programa de “Caminos Productivos 2026, a los fines de definir un proyecto para la zona rural de nuestro distrito”.

“Le informé al senador sobre la finalización de instalación de 32 cámaras, que nos ayudó a conseguir a través del Programa Vínculos. También sobre la instalación de las nuevas señaléticas que pondremos en todo el pueblo (entre nuevas y reparadas son 180 en total), lo cual fue posible al programa desarrollado por la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia”.

“Finalmente repasamos fechas tentativas del inició de la obra de la ampliación del Hospital, que estimamos que será a principios del próximo año, ya que entendemos que en los próximos días el gobierno provincial estará dando a conocer a quién adjudica la obra dentro de la empresa que participaron de la licitación”.

