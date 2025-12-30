El senador Michlig se reunión con autoridades de la DPV para evaluar la marcha de obras viales en el departamento San Cristóbal

Este lunes, en la Sede de la Dirección Provincial de Vialidad, de la ciudad de Santa Fe, el senador provincial Felipe Michlig, mantuvo una reunión de trabajo con el Administrador General de la DPV Ing. Pablo Seghezzo y el Subadministrador General Sergio Cardozo, en la que se realizó una evaluación integral de las obras viales en ejecución y se avanzó en la planificación de nuevos trabajos para el año 2026 en el departamento San Cristóbal.

Al término del encuentro el senador Felipe Michlig expresó su agradecimiento a las autoridades presentes de la DPV, al ministro Lisandro Enrico y al gobernador Maximiliano Pullaro, por las «inversiones extraordinarias e históricas que se están llevando adelante -no solo- en el departamento San Cristóbal, sino en toda la provincia”.

"Se viene un año 2026 con más infraestructura vial"

El legislador destacó que «se viene un 2026 con mucho trabajo y con más infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

Durante el encuentro se repasó el estado de múltiples intervenciones estratégicas que se están llevando adelante en el departamento San Cristóbal, entre ellas las obras sobre las rutas provinciales N° 23 y 39; la ampliación de puentes sobre la ruta provincial N° 4, en el tramo comprendido entre San Cristóbal y Elisa, trabajos de iluminación, mejoras en accesos y tareas de pavimentación y bacheo en distintos tramos de rutas provinciales.

Una reunión de trabajo "muy positiva"

Durante la reunión, el senador Michlig destacó que se trató de una jornada «muy positiva de trabajo», en la que se pudo realizar un análisis detallado de las obras actualmente en ejecución, como así también de aquellas que se desarrollan en departamentos vecinos y que impactan de manera directa en la región, como la repavimentación de la ruta provincial N° 39 en el departamento San Justo, desde el río Salado hacia La Penca y Caraguatá

Asimismo, se abordaron los avances de la obra de repavimentación sobre las rutas provinciales N° 23 v 39, en el tramo comprendido entre Arrufó y el límite con la provincia de Córdoba, destacándose que la misma se encuentra en su tramo final, lo que permitirá mejorar sustancialmente la conectividad y la seguridad vial

Nuevas necesidades y planificación

El senador también detalló que «durante el encuentro se abordó una amplia agenda de obras viales y de infraestructura para la región y se avanzó en gestiones vinculadas a las dársenas del frigorífico FUSA (obra complementaria a la repavimentación de la RP23), el Parque Municipal “Alfonsina Storni”, la Cooperativa Santa Rosa y el sector de calles Santiago del Estero y Córdoba, en la ciudad de Suardi.

Asimismo, se planteó la necesidad de realizar tareas de bacheo en el acceso a La Campesina, el recambio de luminarias en la ruta 77s (el acceso a Ambrosetti ) y Ruta Provincial Nº 39, y la aceleración de la construcción de la rotonda de Arrufó, considerada una obra clave para la seguridad vial.

«También se destacó la importancia de avanzar con la pronta adjudicación de la Ruta Provincial Nº 13, acelerar la ejecución de los tres puentes previstos, y dar continuidad a los trabajos de bacheo en los tramos Elisa–San Cristóbal y Elisa–Soledad.

«Finalmente, se acordó incorporar en la agenda de trabajo la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 39 en el tramo Arrufó–San Cristóbal, una obra estratégica para mejorar la conectividad y el desarrollo productivo del departamento» destacó Michlig.

Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, señaló que junto al senador se analizaron distintas necesidades de reparación, teniendo en cuenta el desgaste natural de las rutas con el paso del tiempo. En ese sentido, se evaluaron futuras tareas de repavimentación, bacheo y sellado de fisuras, especialmente sobre la ruta 39 desde antes de Ambrosetti hasta San Cristóbal, como así también obras vinculadas a accesos e ingresos a localidades como La Campesina, Dos Rosas y La Legua, y Colonia Rosa

Balance 2025 y proyección 2026

A su turno, el subadministrador general de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo realizó un balance del año en curso, al que calificó como «realmente muy productivo», destacando la gran cantidad de obras ejecutadas en el departamento San Cristóbal. Además, adelantó que ya se trabaja en la planificación del año próximo con perspectivas muy auspiciosas

En ese marco, confirmó que dentro de las obras proyectadas para el 2026 se encuentra la repavimentación de la ruta provincial N° 13, cuyos trabajos podrían comenzar en los próximos meses.