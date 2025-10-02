Scaglia y Michlig inauguraron el S.U.M. del Instituto Mariano Moreno de San Guillermo y entregaron aportes gubernamentales

Amplio respaldo en San Cristóbal a Gisela Scaglia para defender a Santa Fe en el Congreso Nacional
Referentes de los 32 distritos del departamento San Cristóbal brindaron un amplio apoyo a Gisela Scaglia y los candidatos de Provincias Unidas.
“Un espacio que constituye un hito para la comunidad educativa, ya que permitirá el desarrollo de actividades académicas, artísticas, culturales y de inclusión”.Política02 de octubre de 2025El Departamental
En el marco de la gira departamental la vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González, visitaron la ciudad de San Guillermo, donde encabezaron un importante acto junto a la intendenta Romina López y representantes de numerosas instituciones de la ciudad.
En el Instituto Mariano Moreno N° 116, fueron recibidos por la directora de nivel primario Paola Ruffinatto, la directora de nivel secundario Evangelina Villagra, alumnos de todos los niveles y representantes de instituciones locales.
Inauguración del Salón de Usos Múltiples
Durante el acto, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples (S.U.M.), “un espacio que constituye un hito para la comunidad educativa, ya que permitirá el desarrollo de actividades académicas, artísticas, culturales y de inclusión”, remarcaron la directora del secundario, al momento de agradecer a las autoridades presentes.
La obra fue posible gracias a los aportes provinciales del Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (F.A.N.I.), recursos propios de la Asociación Civil Instituto Mariano Moreno y aportes de la Municipalidad de San Guillermo.
Asimismo, se destacó que la Cámara de Senadores de la Provincia, a través del senador Felipe Michlig, realizó la donación de aires acondicionados que ya se encuentran instalados en el nuevo espacio.
La inauguración incluyó la bendición del padre Fabián Rivero, el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de presentes por parte de la Asociación Civil a las autoridades presentes.
Aportes para infraestructura y turismo
En este marco, también se hizo entrega de una Resolución a la Municipalidad de San Guillermo para solventar gastos del proyecto de puesta en valor de los natatorios del Parque Municipal “Alfonsina Storni”, en el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia, por un monto de $89.696.344,14.
Además, se formalizó la entrega de un aporte del Programa Brigadier por un total de $59.015.000,00, destinado al equipamiento de parques y plazas barriales de la ciudad.
Entregas a instituciones locales
Posteriormente, se otorgaron múltiples aportes a instituciones educativas, deportivas, sociales y religiosas de San Guillermo.
Finalmente, la Municipalidad de San Guillermo entregó un aporte de $250.000,00 a Cande Molina, destinado a su participación en el Mundial de Bochas.
Referentes de los 32 distritos del departamento San Cristóbal brindaron un amplio apoyo a Gisela Scaglia y los candidatos de Provincias Unidas.
El informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados detalla que, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y, en julio, la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual.
Los legisladores socialistas denunciaron “una timba impositiva electoralista que terminó beneficiando a un puñado de empresas exportadoras”. Pidieron “una reforma tributaria profunda, que contemple una rebaja escalonada de los derechos de exportación, para darle previsibilidad a toda la economía”.
El gobernador santafesino participó del acto de apertura del encuentro que se lleva a cabo hasta este viernes en Rosario. “Queremos trabajar al lado de las entidades agropecuarias para lograr una política pública que nos permita tener una perspectiva de futuro y de largo plazo”, manifestó.
"Acompañando a La Rubia con distintas herramientas que fortalecen tanto a las instituciones como a la gestión comunal".
Masutti, autora de la propuesta destacó: “esta iniciativa tiene que ver con los principios de la accesibilidad universal eliminando barreras y garantizando la cadena de accesibilidad y compromiso con el ambiente. El ministro se mostró muy interesado con esta propuesta”
Siendo las 09:00 horas aproximadamente de la fecha, se tomó conocimiento de un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en la Ruta Provincial N°13, a 500 metros al sur del ingreso a la ciudad, dos empleados fueron maniatados por desconocidos.-
Según el Ministerio de Justicia “la entrega de patentes 0km ya se encuentra normalizada, garantizando que los vehículos nuevos puedan circular en regla”.
La institución anunció beneficios para productores y contribuyentes que regularicen su situación antes del 31 de diciembre de 2025.
La justicia resolvió la situación de los dos detenidos por el homicidio de Gastón Pfaffen (35).