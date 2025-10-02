Scaglia y Michlig inauguraron el S.U.M. del Instituto Mariano Moreno de San Guillermo y entregaron aportes gubernamentales

En el marco de la gira departamental la vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González, visitaron la ciudad de San Guillermo, donde encabezaron un importante acto junto a la intendenta Romina López y representantes de numerosas instituciones de la ciudad.

En el Instituto Mariano Moreno N° 116, fueron recibidos por la directora de nivel primario Paola Ruffinatto, la directora de nivel secundario Evangelina Villagra, alumnos de todos los niveles y representantes de instituciones locales.

Inauguración del Salón de Usos Múltiples

Durante el acto, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples (S.U.M.), “un espacio que constituye un hito para la comunidad educativa, ya que permitirá el desarrollo de actividades académicas, artísticas, culturales y de inclusión”, remarcaron la directora del secundario, al momento de agradecer a las autoridades presentes.

La obra fue posible gracias a los aportes provinciales del Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (F.A.N.I.), recursos propios de la Asociación Civil Instituto Mariano Moreno y aportes de la Municipalidad de San Guillermo.

Asimismo, se destacó que la Cámara de Senadores de la Provincia, a través del senador Felipe Michlig, realizó la donación de aires acondicionados que ya se encuentran instalados en el nuevo espacio.

La inauguración incluyó la bendición del padre Fabián Rivero, el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de presentes por parte de la Asociación Civil a las autoridades presentes.

Aportes para infraestructura y turismo

En este marco, también se hizo entrega de una Resolución a la Municipalidad de San Guillermo para solventar gastos del proyecto de puesta en valor de los natatorios del Parque Municipal “Alfonsina Storni”, en el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia, por un monto de $89.696.344,14.

Además, se formalizó la entrega de un aporte del Programa Brigadier por un total de $59.015.000,00, destinado al equipamiento de parques y plazas barriales de la ciudad.

Entregas a instituciones locales

Posteriormente, se otorgaron múltiples aportes a instituciones educativas, deportivas, sociales y religiosas de San Guillermo.

Finalmente, la Municipalidad de San Guillermo entregó un aporte de $250.000,00 a Cande Molina, destinado a su participación en el Mundial de Bochas.