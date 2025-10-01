Este domingo, Suardi festeja su cumpleaños y la primavera

El municipio confirmó que este domingo 5, en el Parque "Antonio Cavallo", se desarrollarán las actividades por los 116 años de Suardi y la 20ª Fiesta Provincial de la Primavera.

Desde el mediodía, habrá variadas propuestas. En el cierre se presentará el show de "La Garetto".

Entrada libre y gratuita.

