Suardi: culminaron los festejos por los 116 años de la ciudad
Hubo música, danza, paseo gastronómico y puestos de emprendedores.Mas Secciones - Sociedad03 de noviembre de 2025El Departamental
En la tarde del sábado se desarrollaron los festejos que dieron cierre del mes de cumpleaños número 116 de la ciudad.
En la plaza central se realizaron intervenciones artísticas, hubo juegos para los más chicos, actividades para adultos mayores, música y presentaciones del grupo Proyecto Infantil de la Escuela de Danza de CSS, Taller Municipal de Cumbia Santafesina, Batucada de Samay Yasí, música con la banda "Dani Olivaris" y el cierre con Rosario Serafín, quien presentó su disco "Lado A/Lado B".
El buen tiempo acompañó una tarde llena de música, danza y alegría en la plaza.
Fuente: Radio Belgrano Suardi
