Suardi: culminaron los festejos por los 116 años de la ciudad

Hubo música, danza, paseo gastronómico y puestos de emprendedores.

Mas Secciones - Sociedad03 de noviembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
suardi-cumple1

En la tarde del sábado se desarrollaron los festejos que dieron cierre del mes de cumpleaños número 116 de la ciudad.

En la plaza central se realizaron intervenciones artísticas, hubo juegos para los más chicos, actividades para adultos mayores, música y presentaciones del grupo Proyecto Infantil de la Escuela de Danza de CSS, Taller Municipal de Cumbia Santafesina, Batucada de Samay Yasí, música con la banda "Dani Olivaris" y el cierre con Rosario Serafín, quien presentó su disco "Lado A/Lado B".

El buen tiempo acompañó una tarde llena de música, danza y alegría en la plaza.

Fuente: Radio Belgrano Suardi

Te puede interesar
Ranking
confraternidad-ceres-1

Se presentó oficialmente la 10° Fiesta de la Confraternidad Departamental

El Departamental
Actualidad29 de octubre de 2025

“El mega evento se realizará por tercera vez en la ciudad de Ceres, en el predio del Club de Planeadores, el próximo 23 de noviembre, con una atractiva grilla artística y una módica entrada popular de $5.000. En conferencia de prensa se dieron a conocer todos los detalles de la “Fiesta más convocante de la región”.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias