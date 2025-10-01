Crimen en Moises Ville: Un detenido por el homicidio

Se regularizó la entrega de chapas patentes
Según el Ministerio de Justicia “la entrega de patentes 0km ya se encuentra normalizada, garantizando que los vehículos nuevos puedan circular en regla”.
La justicia resolvió la situación de los dos detenidos por el homicidio de Gastón Pfaffen (35).Actualidad01 de octubre de 2025El Departamental
En la audiencia cautelar, el juez Gabriel Peralta dispuso la libertad para el padre y la prisión preventiva para el hijo (23), señalado como quien habría dado la puñalada mortal.
El joven, a través de su defensor, reconoció la autoría del ataque pero alegó legítima defensa.
El hecho ocurrió en la casa de los Battiston, cuando Pfaffen -empleador del acusado- fue a reclamarle por un trabajo incumplido. La discusión terminó con el fatal desenlace.
La fiscal Hemilce Fissore continúa la investigación para reunir pruebas y testimonios que permitan llevar el caso a juicio.
La actualización de los tributos para la nafta y el gasoil pasó para noviembre. El gobierno especula para que no impacte en los comicios nacionales.
Siendo las 09:00 horas aproximadamente de la fecha, se tomó conocimiento de un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en la Ruta Provincial N°13, a 500 metros al sur del ingreso a la ciudad, dos empleados fueron maniatados por desconocidos.-
A través de talleres en escuelas secundarias, docentes de la UNL dialogan y brindan herramientas a adolescentes sobre cómo identificar, abordar y prevenir distintas modalidades de violencia de género en el mundo virtual.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del miércoles 1º de octubre, finalizando el cronograma de pagos el martes 7.
Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, acompañada por el diputado provincial Pablo Farías, en la entrega de las becas en la ciudad de Santa Fe. Es para atletas atletas y entrenadores del centro norte provincial que recibieron distinciones por logros deportivos alcanzados durante el 2024.
