Crimen en Moises Ville: Un detenido por el homicidio

En la audiencia cautelar, el juez Gabriel Peralta dispuso la libertad para el padre y la prisión preventiva para el hijo (23), señalado como quien habría dado la puñalada mortal.

El joven, a través de su defensor, reconoció la autoría del ataque pero alegó legítima defensa.

El hecho ocurrió en la casa de los Battiston, cuando Pfaffen -empleador del acusado- fue a reclamarle por un trabajo incumplido. La discusión terminó con el fatal desenlace.

La fiscal Hemilce Fissore continúa la investigación para reunir pruebas y testimonios que permitan llevar el caso a juicio.