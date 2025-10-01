Comité de Cuenca Arroyo San Antonio: planes de pago y bonificaciones vigentes
La institución anunció beneficios para productores y contribuyentes que regularicen su situación antes del 31 de diciembre de 2025.01 de octubre de 2025El Departamental
Bonificación para quienes estén al día
Se estableció una bonificación del 50 % en la Tasa 2 Lt/Ha Anual para quienes no registren deudas ni convenios vigentes hasta el 31/12/2025.
Opciones para cancelar deudas
El Comité de Cuenca dispuso distintas alternativas para quienes deseen regularizar su situación:
Pago total de la deuda al contado con un 10 % de descuento.
Convenio en 3 cuotas sin interés, válido únicamente para cancelar el total de la deuda.
El convenio caduca con 2 cuotas impagas.
En caso de renovación, se aplicará una tasa fija del 4 % mensual.
Convenios de hasta 10 cuotas con una tasa del 3 % mensual.
El convenio caduca con 2 cuotas impagas.
Renovación con tasa fija del 4 % mensual.
Información de contacto
Para consultas y adhesión a los planes, comunicarse al 📞 3408-671916 / 424032 o al correo 📧 [email protected].
