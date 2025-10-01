Comité de Cuenca Arroyo San Antonio: planes de pago y bonificaciones vigentes

Bonificación para quienes estén al día

Se estableció una bonificación del 50 % en la Tasa 2 Lt/Ha Anual para quienes no registren deudas ni convenios vigentes hasta el 31/12/2025.

Opciones para cancelar deudas

El Comité de Cuenca dispuso distintas alternativas para quienes deseen regularizar su situación:

Pago total de la deuda al contado con un 10 % de descuento.

Convenio en 3 cuotas sin interés, válido únicamente para cancelar el total de la deuda.

El convenio caduca con 2 cuotas impagas.

En caso de renovación, se aplicará una tasa fija del 4 % mensual.

Convenios de hasta 10 cuotas con una tasa del 3 % mensual.

El convenio caduca con 2 cuotas impagas.

Renovación con tasa fija del 4 % mensual.

Información de contacto

Para consultas y adhesión a los planes, comunicarse al 📞 3408-671916 / 424032 o al correo 📧 [email protected].