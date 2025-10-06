Gestiones junto a la Cooperativa Santa Rosa para mejorar caminos productivos

Plan de colaboración que permita destinar material recuperado para el mejoramiento de caminos rurales estratégicos.

Política06 de octubre de 2025El DepartamentalEl Departamental
cooperativa-sg-1

El senador provincial Felipe Michlig junto al diputado Marcelo González, el subadministrador general de Vialidad Provincial Sergio Cardozo y la intendenta de San Guillermo Romina López, mantuvieron un encuentro de trabajo con integrantes de la Cooperativa Santa Rosa para analizar la factibilidad de utilizar parte del material RAP proveniente de las obras de repavimentación de las rutas provinciales N° 23 y 39.

Durante el encuentro, también participaron la concejal Mirta Giovannini, el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Francisco Trasversa, el presidente de la Cooperativa Santa Rosa, Fabián Nari, junto al gerente Martín Guruceaga, el secretario Germán Ferrero, el tesorero Matías Mina; además el presidente de la empresa constructora, Martín Mottura y el Hernán Weis por la Asoc. de bomberos.

Objetivo de la obra
El objetivo de la reunión fue avanzar en un plan de colaboración que permita destinar parte del material recuperado (RAP) al mejoramiento de caminos rurales estratégicos, facilitando el acceso y la logística vinculada a la importante obra productiva que la cooperativa viene llevando adelante.

El Departamental

