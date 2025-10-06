Gestiones junto a la Cooperativa Santa Rosa para mejorar caminos productivos

Dupouy presentó en sociedad a su nuevo gabinete
La intendenta de la ciudad de Ceres dio fin a la incertidumbre de cómo iba a quedar compuesto su gabinete.
Plan de colaboración que permita destinar material recuperado para el mejoramiento de caminos rurales estratégicos.
El senador provincial Felipe Michlig junto al diputado Marcelo González, el subadministrador general de Vialidad Provincial Sergio Cardozo y la intendenta de San Guillermo Romina López, mantuvieron un encuentro de trabajo con integrantes de la Cooperativa Santa Rosa para analizar la factibilidad de utilizar parte del material RAP proveniente de las obras de repavimentación de las rutas provinciales N° 23 y 39.
Durante el encuentro, también participaron la concejal Mirta Giovannini, el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Francisco Trasversa, el presidente de la Cooperativa Santa Rosa, Fabián Nari, junto al gerente Martín Guruceaga, el secretario Germán Ferrero, el tesorero Matías Mina; además el presidente de la empresa constructora, Martín Mottura y el Hernán Weis por la Asoc. de bomberos.
Objetivo de la obra
El objetivo de la reunión fue avanzar en un plan de colaboración que permita destinar parte del material recuperado (RAP) al mejoramiento de caminos rurales estratégicos, facilitando el acceso y la logística vinculada a la importante obra productiva que la cooperativa viene llevando adelante.
“Un espacio que constituye un hito para la comunidad educativa, ya que permitirá el desarrollo de actividades académicas, artísticas, culturales y de inclusión”.
Referentes de los 32 distritos del departamento San Cristóbal brindaron un amplio apoyo a Gisela Scaglia y los candidatos de Provincias Unidas.
El informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados detalla que, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y, en julio, la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual.
Los legisladores socialistas denunciaron “una timba impositiva electoralista que terminó beneficiando a un puñado de empresas exportadoras”. Pidieron “una reforma tributaria profunda, que contemple una rebaja escalonada de los derechos de exportación, para darle previsibilidad a toda la economía”.
El gobernador santafesino participó del acto de apertura del encuentro que se lleva a cabo hasta este viernes en Rosario. “Queremos trabajar al lado de las entidades agropecuarias para lograr una política pública que nos permita tener una perspectiva de futuro y de largo plazo”, manifestó.
La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.
Colonia Dos Rosas y La Legua se vistió de gala para protagonizar el festejo de los 100 años de su Escuela Martín Fierro N° 6220.
En lo que va del año, la empresa realizó más de 80.000 inspecciones a raíz de denuncias anónimas y entrecruzamiento de datos. Asciende el porcentaje de efectividad, y la energía recuperada alcanza 130% respecto del mismo periodo de 2022 y 2023.
Este domingo se realizó “La Lucila Corre”, la carrera que organiza el pueblo con la participación de excelentes corredores y corredoras locales y de pueblos vecinos.