Caso Jairo: La familia se presentó como querellante

"Se secuestraron imágenes de los días claves, ahora se está a la espera de su análisis en miras a que no suceda lo mismo que pasó con la historia clínica".

Los abogados de la familia de Jairo Gorosito solicitaron a la justicia el secuestro de la totalidad de registros que ocurrieron en la semana donde atendieron a Jairo.

Se solicitó el secuestro de la historia clínica, registros de guardia y registros fílmicos. Además los representantes de la familia denunciaron una calificación legal de abandono de persona agravado por el fallecimiento del menor.

"La causa está avanzando a pasos firmes, estamos en plena investigación penal preparatoria, preparatoria de una imputación, de una audiencia preliminar, de una posterior acusación, de un posterior juicio oral y de una posterior sentencia".

"Ser querellantes significa que vamos a estar a la par de la justicia para seguir la investigación del caso".

La historia de Jairo

Jairo con casi dos añitos fue llevado durante toda una semana al Hospital de Ceres, donde lo vieron 5 médicos distintos y ninguno detectó que Jairo estaba grave. A Jairo lo atendieron por última vez un sábado al mediodia y lo mandaron a su casa. Viendo la gravedad de su hijo, su madre esa misma tarde tomó el colectivo y se lo llevó de Ceres, Jairo llegó con el último suspiro al hospital de Rafaela donde entró en terapia y jamás despertó.

El caso Jairo Gorosito causó repercusiones en el Hospital de Ceres, donde se rumorean varias renuncias de médicas que no estarían de acuerdo con el manejo del hospital, en tanto los cargos políticos siguen firmes.

Fuente: Ceres Diario