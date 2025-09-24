Moises Ville: Celebración del Año Nuevo Judío

El DepartamentalMas Secciones - Informe especial19 de septiembre de 2025
La Defensoría del Pueblo provincial emitió un aviso a la ciudadanía sobre una campaña de phishing que utiliza un supuesto subsidio para robar datos personales y bancarios. El organismo recordó las claves para no ser víctima de este tipo de fraudes.
El DepartamentalActualidad23 de septiembre de 2025
La inscripción es online a través del portal web de la Provincia y se extiende hasta el 10 de noviembre inclusive. En esta oportunidad la convocatoria es solo para hombres.
El DepartamentalActualidad23 de septiembre de 2025
Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores; los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez. El monto total de inversión asciende a $ 6.148.525.970.
El DepartamentalPolítica23 de septiembre de 2025
"Acompañando a La Rubia con distintas herramientas que fortalecen tanto a las instituciones como a la gestión comunal".
El DepartamentalActualidad23 de septiembre de 2025
El acuerdo permitió iniciar en Suardi el curso de Refrigeración y Aire Acondicionado Split, una propuesta formativa abierta a toda la comunidad y pensada para fortalecer la capacitación laboral en la región.