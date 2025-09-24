Moises Ville: Celebración del Año Nuevo Judío

- Por Marta Zinger -

Con plegarias, tradiciones milenarias y un fuerte sentido de comunidad, el pueblo judío dio inicio a un nuevo año, que según su calendario lunisolar es el 5786. Comenzó el atardecer del 22 de septiembre y se extenderá hasta el 24. Son días de oración y unión familiar. Su inicio se anuncia con el Shofar, instrumento ancestral hecho con cuerno de animal puro, cuyo sonido invita a la reflexión y al arrepentimiento; a la meditación y al autoanálisis. Su llamado despierta las conciencias e invita a asumir acciones en pos de convertirse en mejores personas y retomar el camino de la justicia (Teshuvá). Llama a la introspección espiritual.

En Moises Ville se concretó una cena comunitaria. Se realizó el Seder de Rosh Hashaná. Se ingirieron alimentos simbólicos: manzana y miel, para desear un año dulce y bueno. Se acompañó con pan trenzado redondo (Jalá Agulá): representa los ciclos de la vida, su renovación y continuidad. Augurios de un nuevo año lleno de bendiciones y paz.