Fiestas Patronales en Moises Ville

- Por Marta Zinger -

Bajo la advocación de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, la comunidad de Moises Ville festejó las Fiestas Patronales. BENDITA MADRE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED NO NOS DEJES SOLOS DURANTE NUESTRO PEREGRINAR POR LA VIDA. Ayuda y protección en momentos de necesidad, así como la liberación del pecado, la paz espiritual, el descanso para los difuntos y la conversión de los pecadores... Que así sea. Durante los días 21, 22 y 23 de setiembre se concretó el Tríduo de preparación: tiempo especial de reflexión y comunión. El 24 de septiembre, con la guía espiritual de los Curas Párrocos: Padre Oscar Sara y Padre Claudio Badino, con fe y devoción se realizó la PROCESIÓN y MISA. Con la simbólica custodia de la AGRUPACIÓN GAUCHA. A cuyo término se desarrolló una exitosa Feria de Platos. Por la tarde, en la Plaza San Martín, la Comunidad toda de nuestro pueblo, se dio cita para celebrar con alegría la fe. Animación a cargo de LOS NAPIAS de Rafaela y de BRIAN ANDRÉS, artista local. Se degustaron exquisiteces: pastelitos, tortas fritas. tortas asadas y tortas materas. Se realizó el sorteo del BONO CONTRIBUCIÓN FIESTA DE INTEGRACIÓN CULTURAL, que se desarrollará los días 10. 11 y 12 de octubre. Agradecimiento a todos los que participaron e hicieron posible estos festejos: por la colaboración y presencia. A la Comuna local, a la Comisión organizadora de LA FIESTA PROVINCIAL DE MOISES VILLE: CUNA DE INTEGRACIÓN CULTURAL.