Declarar la emergencia MIPYME y poner un freno a la depredación

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) celebra el dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto por el cual se declara la Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en todo el territorio nacional.

Mas Secciones - Producción16 de octubre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
bd206986-7cb9-407e-91f7-e3883f383468_16-9-aspect-ratio_default_0
El diputado Carlos Heller

El proyecto presentado por el diputado Carlos Heller logró el apoyo de 87 firmas positivas al cabo de una reunión conjunta de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas; y Presupuesto y Hacienda. La próxima instancia será su tratamiento en el recinto, junto con dictámenes de minoría.

APYME ratifica la urgente necesidad de la sanción de esta medida, fundamentada en el daño profundo que está sufriendo el entramado productivo y social que constituye el 99% de las empresas en el país, devastado junto con sus trabajadoras y trabajadores por las políticas de desregulación, ajuste, endeudamiento y sometimiento externo del gobierno nacional y sus aliados.

La Emergencia Mipyme significa un paso necesario para que la mayor cantidad de empresas puedan llegar “a la otra orilla”. Desde que comenzó a gestarse el proyecto, en la primera parte de 2024, tras el primer impacto de la megadevaluación de Milei y Caputo, el saldo de empresas se redujo en 18.000 unidades y se perdieron 250.000 puestos de trabajo estables. 

La sanción de la presente ley será fundamental para evitar mayores perjuicios y morigerar las consecuencias de una  crueldad social cuyos límites serán los que la ciudadanía quiera establecer mediante el ejercicio de sus derechos.

Ante las pŕoximas elecciones legislativas, APYME afirma que para aspirar a un horizonte de bienestar y desarrollo equitativo, es necesario poner un freno al ajuste y la depredación en curso, debatir propuestas  y comenzar a construir ya la unidad de todos los sectores sociales y productivos por una alternativa solidaria, industrialista y democrática, con un Estado activo que resguarde la soberanía y los recursos estratégicos de la Nación.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2025

Julián Moreno - Presidente

Juan José Sisca - Secretario
_________
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
Departamento nacional de Comunicaciones
Montevideo 431 – Piso 7 
‪+54 9 11 4174-2173

Te puede interesar
Ranking
El Indio Froilán en Santiago del Estero

El Indio Froilán, el artesano de bombos santiagueño más reconocido del país

Carlos Lucero
Actualidad15 de octubre de 2025

Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán Aguirre. Un típico patio Santiagueño donde se hace culto a la tradición, una hectárea sembrada de árboles del lugar, de mesas y bancos, hornos de barro y fogones donde se cocinan empanadas, pancachos, tortillas y las comidas más tradicionales de nuestra patria más antigua. Un espacio abierto donde músicos de todo el país se arriman a la fiesta para compartir su arte en un gran escenario y el verdadero espectáculo lo dan los bailarines con el barrer de sus alpargatas en el patio de tierra recién regado. En ese paisaje, a un costado, estaba él, haciendo un leguero.

mail

Scaglia: "Santa Fe va a llevar a Cosquín la voz del hombre más federal, nuestro Brigadier Estanislao López"

El Departamental
Mas Secciones - Cultura16 de octubre de 2025

Lo aseguró la vicegobernadora en el lanzamiento oficial de la 66ª edición del Festival Nacional de Folclore, que tuvo lugar ayer en la ciudad de Rosario. Junto a Soledad Pastorutti, Gisela Scaglia adelantó características de la presentación oficial de la provincia, que tendrá lugar en el escenario mayor el 24 de enero de 2026.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias