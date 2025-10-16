Declarar la emergencia MIPYME y poner un freno a la depredación

El proyecto presentado por el diputado Carlos Heller logró el apoyo de 87 firmas positivas al cabo de una reunión conjunta de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas; y Presupuesto y Hacienda. La próxima instancia será su tratamiento en el recinto, junto con dictámenes de minoría.

APYME ratifica la urgente necesidad de la sanción de esta medida, fundamentada en el daño profundo que está sufriendo el entramado productivo y social que constituye el 99% de las empresas en el país, devastado junto con sus trabajadoras y trabajadores por las políticas de desregulación, ajuste, endeudamiento y sometimiento externo del gobierno nacional y sus aliados.

La Emergencia Mipyme significa un paso necesario para que la mayor cantidad de empresas puedan llegar “a la otra orilla”. Desde que comenzó a gestarse el proyecto, en la primera parte de 2024, tras el primer impacto de la megadevaluación de Milei y Caputo, el saldo de empresas se redujo en 18.000 unidades y se perdieron 250.000 puestos de trabajo estables.

La sanción de la presente ley será fundamental para evitar mayores perjuicios y morigerar las consecuencias de una crueldad social cuyos límites serán los que la ciudadanía quiera establecer mediante el ejercicio de sus derechos.

Ante las pŕoximas elecciones legislativas, APYME afirma que para aspirar a un horizonte de bienestar y desarrollo equitativo, es necesario poner un freno al ajuste y la depredación en curso, debatir propuestas y comenzar a construir ya la unidad de todos los sectores sociales y productivos por una alternativa solidaria, industrialista y democrática, con un Estado activo que resguarde la soberanía y los recursos estratégicos de la Nación.

