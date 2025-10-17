Formalización de convenio entre la Mutual de San Guillermo y María Tours S.A.

Actualidad17 de octubre de 2025
Ayer se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Mutual del Club UCyD y María Tours S.A., fortaleciendo el compromiso de seguir ampliando los beneficios para los asociados en el área de turismo.

En la ocasión, el Gerente General Fernando Cortés y la Socia y Gerente Comercial de María Tours S.A. María Antonella Rinaldi, brindaron una conferencia de prensa donde explicaron cómo se trabajará de ahora en adelante para ofrecer nuevas oportunidades y propuestas turísticas con el respaldo y la atención personalizada de siempre al asociado.

"Seguimos creciendo juntos, sumando alianzas que transforman los servicios en experiencias".

Para más información o consultas sobre el servicio de turismo, podés comunicarte con Brisa al +54 9 3492 65-9275.



