San Cristóbal: Reunión de trabajo para la protección de los derechos de la niñez

04 de diciembre de 2025
En el municipio local, el Secretario de Gobierno Ramiro Muñoz, junto al Coordinador de Desarrollo Social Francisco Gramaglia, y los integrantes del equipo de niñez, adolescencia y género, mantuvieron una reunión de trabajo con Elizabet Correa, Jefa del área de atención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, y Victoria Fraga, psicóloga del equipo.

La reunión tuvo como objetivo seguir mejorando las pautas de trabajo, establecer nuevas estrategias y coordinar acciones futuras para el 2026. Además, se pusieron en conocimiento causas emergentes y se trabajó en la articulación de esfuerzos para abordarlas de manera efectiva.

