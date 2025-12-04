San Cristóbal: Reunión de trabajo para la protección de los derechos de la niñez

En el municipio local, el Secretario de Gobierno Ramiro Muñoz, junto al Coordinador de Desarrollo Social Francisco Gramaglia, y los integrantes del equipo de niñez, adolescencia y género, mantuvieron una reunión de trabajo con Elizabet Correa, Jefa del área de atención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, y Victoria Fraga, psicóloga del equipo.

La reunión tuvo como objetivo seguir mejorando las pautas de trabajo, establecer nuevas estrategias y coordinar acciones futuras para el 2026. Además, se pusieron en conocimiento causas emergentes y se trabajó en la articulación de esfuerzos para abordarlas de manera efectiva.