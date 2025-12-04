San Cristóbal: Reunión de trabajo para la protección de los derechos de la niñez

El DepartamentalPoliciales27 de noviembre de 2025
Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.
El DepartamentalMas Secciones - Cultura02 de diciembre de 2025
El Foro Cultural UNL será sede de un nuevo encuentro los días 4 y 5 de diciembre. Será en el marco de los festejos por los 40 años del Taller de Cine. La programación incluye proyecciones, muestra fotográfica, panel y función musical en vivo.
El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
El DepartamentalActualidad03 de diciembre de 2025
La Mesa Sectorial de Comercio reunió a funcionarios provinciales y referentes del sector privado en la Asociación Empresaria de Rosario. El Gobierno santafesino detalló los beneficios previstos en el proyecto de Ley Tributaria 2026 y obtuvo una recepción favorable, especialmente por las deducciones vinculadas al empleo y al costo energético.