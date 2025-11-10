Diego Pérez y Claribel Medina ya están en San Cristóbal para presentar "Es complicado"

Los grandes artistas, Diego Pérez y Claribel Medina, se encuentran de gira nacional con su obra de teatro "Es complicado".

Bajo la producción de Damián Sequeira, la obra cuenta con libro y dirección de Ernesto Medela. La pieza se estrenó el 8 de mayo en el Teatro Regina de Buenos Aires.

En la ciudad de San Cristóbal se presentarán en Casa de Cultura el martes 11 de noviembre a las 21:00 hs. Las entradas se pueden adquirir en el Liceo Municipal.

Este lunes por la mañana, los actores brindaron una conferencia de prensa, en donde contaron que la obra es una comedia que hará reir a los presentes, pero también los hará reflexionar.