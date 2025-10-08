Los Tekis anunciaron su presentación en la Fiesta de la Confraternidad en Ceres

Al igual que en el año 2018, el grupo musical jujeño "Los Tekis" vuelven a la Fiesta de la Confraternidad. El evento se realizará el domingo 23 de noviembre en la ciudad de Ceres (por tercera vez) y, en su agenda, el reconocido grupo anunció su presentación en la décima edición de la fiesta.

Entre los grupos que suenan, aunque no fueron confirmados, podrían estar Valentino Merlo, Aire, Damian Cordoba.