Concurso de fotografía para celebrar el aniversario del IHuCSo Litoral

El DepartamentalActualidad06 de octubre de 2025
En lo que va del año, la empresa realizó más de 80.000 inspecciones a raíz de denuncias anónimas y entrecruzamiento de datos. Asciende el porcentaje de efectividad, y la energía recuperada alcanza 130% respecto del mismo periodo de 2022 y 2023.
El DepartamentalActualidad06 de octubre de 2025
Investigadores de la UNL están desarrollando una innovadora solución biotecnológica para uno de los problemas más persistentes de la ganadería: la contaminación del forraje.
El DepartamentalDeportes06 de octubre de 2025
Este domingo se realizó “La Lucila Corre”, la carrera que organiza el pueblo con la participación de excelentes corredores y corredoras locales y de pueblos vecinos.
Carlos LuceroActualidad06 de octubre de 2025
Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde colisionaron una moto, la cual era conducida por una mujer que falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°.