Un hombre generó una tensa situación en los techos del hospital

Efectivos de la Unidad Regional XIII intervinieron y pudieron bajar del techo del Hospital (lado oeste, Cochabamba casi Irigoyen) a una persona con sus facultades mentales alteradas que amenazaba con arrojarse al vacío.

Desde horas tempranas un grupo de efectivos policiales intentaban persuadir a un individuo para que baje por su voluntad del techo del Hospital local. El hombre presenta problemas de salud mental y amenazaba con saltar al vacío.

Luego de un tiempo, los efectivos policiales pudieron convencerlo y bajarlo.

