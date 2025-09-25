Se concretó la conformación de CAMUDIS: Gran paso hacia la inclusión y la igualdad

El pasado miércoles, se concretó en el municipio la primera reunión para la conformación de la Comisión Asesora Municipal de Inclusión para Personas con Discapacidad (CAMUDIS). Esta comisión es un espacio fundamental que busca impulsar acciones significativas en beneficio de las personas con discapacidad en la ciudad.

La reunión contó con la presencia de representantes de diversas instituciones y profesionales, incluyendo al Intendente Marcelo Andreychuk, Cristian Barbini Coordinador de la Oficina de Inclusión y Accesibilidad, Laura Lazzaroni por el Centro de Día, Iris Conde por la Escuela Especial "Héctor Corvi", Liliana Arch de Rotary Club, Ana Scudeletti Trabajadora Social de la Municipalidad, Gisela Rubín por el Hospital Local, Silvia Schweda y Evangelina Bonini de Consultorio Matices, Ariel Pérez el Coordinador de Deportes, concejales Claudio Gaineddu, Lorena Luna, Julio Juárez, Maximiliano López y Pablo Bonacina, y Soledad Braccacini de la Oficina de Inclusión y Accesibilidad.

La reactivación de CAMUDIS es un paso importante hacia la construcción de una ciudad más inclusiva y equitativa.

La Comisión quedó integrada de la siguiente manera:

- Presidente: Cristian Barbini

- Vicepresidenta: Iris Conde

- Secretario: Pablo Bonacina

- Prosecretaria: Liliana Arch

"Agradecemos a cada institución y profesional que se ha hecho presente para sumar a esta noble y necesaria tarea. Sólo construiremos la ciudad que merecemos si trabajamos realmente por una en la que quepamos todos. Estamos comprometidos con seguir trabajando juntos para impulsar políticas y proyectos que aseguren la plena inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro municipio".