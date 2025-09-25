Se concretó la conformación de CAMUDIS: Gran paso hacia la inclusión y la igualdad

El DepartamentalMas Secciones - Sociedad24 de septiembre de 2025
En el marco del programa Eureka, impulsado por el Ministerio de Juventud de la provincia de Santa Fe, el Sitio Joven de Monigotes comenzó a dictar talleres abiertos y gratuitos para toda la comunidad.
Educación
24 de septiembre de 2025
El dato se desprende de un informe de Argentinos por la Educación. Apenas 10 de 100 estudiantes santafesinos logra finalizar la secundaria en el tiempo esperado.
Informe especial
24 de septiembre de 2025
Lo vieron en distintos barrios de la ciudad, pero también se dio en el sur provincial y en localidades de Córdoba y Entre Ríos.