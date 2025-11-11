Se quemó un camión en Colonia Rosa

El siniestro se produjo por desperfectos mecánicos mientras de desplazaba por un camino del mencionado distrito.

Actualidad11 de noviembre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
IMG-20251111-WA0028

Colonia Rosa: un masculino de 40 años manifestó que al ir circulando en un camión marca Volkswagen, modelo 17280, con acoplado cargado de trigo, por un camino rural de esta jurisdicción, el mismo comenzó a incendiarse por desperfectos mecánicos en el motor. Se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Guillermo quiénes sofocan el foco ígneo. El camión sufrió daños en su totalidad.

