Moises Ville: Cierre de los talleres comunales

- Por Marta Zinger - CIERRE DE TALLERES COMUNALES 2025. EL ARTE AYUDA A BUSCAR Y COMPARTIR UN LENGUAJE PERSONAL DIFERENTE; A CREER EN UNO MISMO Y A SER ARTÍFICE DE SU PROPIO DESEO DE CREAR. En Moises Ville contamos con 20 talleres donde se desarrollan actividades que permiten a la comunidad aprender y desarrollar habilidades en diversas disciplina artisticas, deportivas y humanas, fomentando la sensibilidad y la creatividad. Ofrecen un espacio de socialización, integración y aprovechamiento del tiempo libre para personas de distintas edades. Al inicio de este cierre, frente a nuestra hermosa KADIMA, se desarrolló la MUESTRA de TALLERES DE TEJIDO, COSTURA, PINTURA, MANUALIDADES. BORDADO Y ESCRITURA. Las actividades continuaron dentro del salón. Pudimos apreciar las actuaciones y demostraciones de los siguientes: *Grupo de Reggaeton Kids y *Grupo de Reggaeton Fusión, ambos acompañados de su Profesora Tatiana Simiñuk. *Grupo de Rikudim (bailes israelíes) Metukot y a a su profesora Joana Farkas. *Grupo folklórico Nockaishpa Sapicuna (nuestras raíces) con su profe Gustavo Luque. *Demostración del Grupo de Karate con su Zenpai Alejandro Roldán. *Taller comunal de Zumba con su profe Vanina Grazziotti. *Grupo de Folklore Lazos de Tradición del Profe Daniel Ojeda. *Grupo de Taekwondo y su demostración con su referente local Facundo Parodi Trumper. *Comparsa de adultos mayores La vida es un sueño, dirigidos por Vanesa Villarruel. Marcelo Lind, Presidente Comunal y Vanina Scarafía, referente cultural, felicitaron a los encargados de dirigir los Talleres, por ser facilitadores, guías, conocedores de las necesidades de la comunidad y lograr la participación activa de todos. Un reconocimiento especial a todos los participantes, que brindaron lo mejor de cada uno. Por último se realizó la entrega de un presente y Certificados a todos los profesores a cargo de los grupos. GRACIAS POR HABER SIDO PARTE DE LOS TALLERES COMUNALES 2025. RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO POR EL COMPROMISO, CARIÑO Y DEDICACIÓN PARA CON LOS ALUMNOS EN CADA CLASE. MUY CONTENTOS CON ESTE AÑO TAN MARAVILLOSO. ¡FELICITACIONES POR LO REALIZADO!