Demos Suardi en la Fiesta Provincial del Sorgo

Miles de vecinos de Suardi y de la región disfrutaron este fin de semana la 60ª edición de la “Fiesta Provincial del Sorgo y la industria Láctea” que se desarrolló en la ciudad. En la oportunidad, pudieron participar de varias propuestas y actividades que se llevaron adelante en el espacio de la Fundación Demos Suardi que este año participó con un destacado stand en el predio.

Demos Suardi “estuvo presente en este evento que es orgullo y tradición para la ciudad” contó Agustín Peretti, concejal y presidente de la institución. En este sentido remarcó: “Nuestro compromiso es con una comunidad que trabaja y se esfuerza todos los días para salir adelante. Nada se puede hacer en solitario. Necesitamos estar juntos para crecer”.

El dirigente agradeció a los voluntarios y amigos que estuvieron acompañando las propuestas durante los dos días como así también a los vecinos “que se mostraron muy interesados en ser protagonistas de las actividades que propusimos como así también las que llevamos adelante durante todo el año. Fue realmente una experiencia muy enriquecedora”.

Durante las dos jornadas, Demos impulsó actividades para toda la familia, como la presentación del Programa “Poné Primera”, actividades de alfabetización lúdica para los más chicos, danza, música y capacitaciones.

La Fundación DEMOS es una institución social, cultural y educativa. Brinda capacitación laboral, promociona actividades comunitarias y genera espacios culturales

Para finalizar, Peretti destacó “Nos enorgullece haber dicho presente en estas jornadas que nos identifica como ciudad y que es una ventana para mostrar el presente y futuro”