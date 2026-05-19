Podio para la Escuela Granja en las Olimpíadas Lecheras Nacionales

La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) alcanzó el segundo puesto en la 6ta. edición de las Olimpíadas Lecheras Nacionales, un certamen que se desarrolla dentro de TodoLáctea, la exposición industrial, comercial, de servicios y capacitación de la cadena láctea argentina.

El evento se llevó a cabo el 12 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba, y contó con la participación de 54 escuelas agrotécnicas, agropecuarias y agroalimentarias de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza.

Formación y compromiso

La escuela preuniversitaria de la UNL cuenta con una vasta trayectoria en certámenes agrotécnicos, y este año es el cuarto que participa en las Olimpiadas Lecheras Nacionales.

Para la ocasión, un grupo de estudiantes del último año de la carrera de Técnico en Producción Agropecuaria se preparó bajo la coordinación del docente Ing. Agr. Esteban Rufino.

A partir del material brindado por la organización, los alumnos profundizaron en temas de anatomía y fisiología, enfermedades, ambiente, bienestar animal y buenas prácticas agrícolas, utilizando el Manual del Operario Tambero (del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), e información de la producción láctea a nivel nacional (del Observatorio de la Cadena Lechera Argentina). Además, contaron con el asesoramiento de los docentes Méd. Vet. Nazareno Rocco, de la asignatura Producción de Bovinos para Leche de la EAGG, y Dr. Méd. Vet. Eduardo Baravalle, de la cátedra Producción Bovina, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL.

El proceso de estudio fue intensivo y requirió de la dedicación de los estudiantes por fuera de la jornada escolar extendida: “Los chicos estuvieron muy comprometidos, demostraron responsabilidad e hicieron un gran esfuerzo porque tuvieron un mes, o mes y medio para estudiar todo”, destacó Rufino. A lo que agregó que, si bien algunas temáticas fueron vistas durante el cursado en la escuela, “hay cuestiones que hilan muy fino y requieren de mucho manejo”. Por ello, la estrategia fue repartir los temas entre los estudiantes y realizar simulaciones con tandas de preguntas.

Finalmente, fueron los mismos estudiantes quienes definieron los equipos que representarían a la escuela: Mía González, Marianela Guilmard y Clara Grioni Ormaechea integraron el equipo titular, mientras que Alma Anadón, Elian Gatti y Tania Valentinuzzi, conformaron el suplente.

El camino al podio

Durante la jornada competitiva, las alumnas titulares de la EAGG pusieron a prueba sus conocimientos sobre lechería, enfrentando rondas de preguntas de opción múltiple. Tras clasificar entre las cinco mejores instituciones, el equipo de la UNL debió superar tres rondas adicionales de desempate para consolidar el segundo puesto. Con este reconocimiento, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNL recibió un premio de $2.000.000.

El director de la EAGG, Ing. Agr. Rodrigo Benitez, expresó su satisfacción por el resultado: "Es un orgullo obtener este lugar en una de las muestras más importantes del sector lácteo del país. Es el fruto de un esfuerzo personal y colectivo".

Defensa de la educación pública y de calidad

Este logro se produce en un contexto de especial relevancia para el sistema universitario argentino. Al respecto, Benitez vinculó el desempeño de los estudiantes con la calidad de la enseñanza pública: "Este resultado pone en valor la educación que brinda nuestra escuela preuniversitaria. Los chicos estudiaron y se prepararon haciendo un esfuerzo personal, pero además la escuela tiene docentes que dejan todo por la educación”. Para concluir: "El logro de nuestras alumnas es el logro de toda una comunidad educativa que, aun en contextos difíciles, redobla esfuerzos todos los días para que los estudiantes reciban la mejor educación posible”.