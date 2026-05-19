Santa Fe llega con obras ejecutadas y refuerza su preparación ante el posible regreso de El Niño

El Gobierno de Santa Fe informó que la Provincia llega al escenario climático actual con gran parte de las obras hídricas ya ejecutadas y con un esquema de prevención en marcha desde el comienzo de la gestión, una estrategia que permite afrontar con mejores condiciones el posible regreso del fenómeno de El Niño y el aumento de precipitaciones registrado este año.

Durante una presentación encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, se detallaron los trabajos realizados y las políticas implementadas para reducir vulnerabilidades hídricas en distintas regiones santafesinas.

La exposición se dio en un contexto en el que varias localidades ya superaron, en pocos meses, el promedio histórico anual de lluvias. Sin embargo, el mensaje oficial fue que la Provincia no enfrenta este escenario desde la reacción, sino desde una planificación previa.

“Antes incluso de asumir, el gobernador Maximiliano Pullaro nos convocó a conformar un Comité Operativo de Emergencia. Este es un gobierno que se hace cargo de las situaciones y se anticipa”, sostuvo Coudannes, al remarcar que la política provincial se apoya en inversión, prevención y capacidad de respuesta.

La funcionaria indicó además que el plan hídrico provincial acumula más de $ 75.000 millones invertidos en obras, a lo que se suman intervenciones impulsadas desde otras áreas del Estado.

Obras realizadas antes de la emergencia

Uno de los principales ejes planteados por los funcionarios fue que gran parte de las intervenciones ya fueron ejecutadas y que el trabajo comenzó mucho antes de las advertencias actuales sobre El Niño.

Enrico subrayó que las acciones se iniciaron desde febrero de 2024 y rechazó la idea de una respuesta improvisada frente al riesgo climático. “No nos encuentra ahora planificando qué hacer. Nos encuentra con obras terminadas, con trabajos ejecutados en distintas localidades y con otras intervenciones en marcha”, afirmó el ministro.

La estrategia provincial incluyó infraestructura, limpieza de sistemas de drenaje, monitoreo y mantenimiento permanente. Entre las acciones destacadas se encuentran:

•⁠ ⁠Recuperación de la red provincial de monitoreo hídrico, que hoy cuenta con 108 estaciones activas y proyecta alcanzar 200.

•⁠ ⁠Más de $ 75.000 millones invertidos en obras hídricas con recursos provinciales, a los que se suman otros $ 25.000 millones aportados mediante comités de cuenca.

•⁠ ⁠Identificación inicial de 100 localidades con riesgo hídrico: en 77 ya se ejecutaron obras y en las restantes existen proyectos para intervenir.

•⁠ ⁠Realización de 300 obras hídricas distribuidas en todo el territorio provincial.

•⁠ ⁠Limpieza de 4.000 kilómetros de canales principales y secundarios, con el objetivo de alcanzar 7.000 kilómetros sobre una red cercana a los 10.000.

•⁠ ⁠Construcción y refuerzo de defensas y obras de protección en zonas vulnerables.

•⁠ ⁠Renovación de maquinaria para sostener el mantenimiento de 18.500 kilómetros de cursos de agua.

Mijich explicó que la política hídrica se desarrolló bajo una lógica de gestión integral y preventiva. “Trabajamos sobre la prevención con planificación, porque la infraestructura hídrica necesita continuidad y mantenimiento constante”, indicó.

Preparación para sostener producción y comunidades

El ministro Puccini destacó por su parte que la anticipación no solo implica infraestructura, sino también herramientas para acompañar a sectores afectados. “El Estado planificó, se anticipó e hizo muchas obras. Cuando el clima castiga, el Estado acompaña”, afirmó. El funcionario recordó que la Provincia activó rápidamente la emergencia y desastre agropecuario para zonas afectadas, habilitando exenciones y alivios fiscales mientras continúa pendiente la homologación nacional. También siguen vigentes líneas de financiamiento destinadas a productores y cooperativas eléctricas.

Además, mencionó el programa Caminos Productivos, que ya alcanzó 86 localidades y permitió intervenir 549 kilómetros rurales en dos años, con una inversión superior a los $ 21.400 millones para mejorar conectividad y logística.

“El desafío es que todo lo aprendido y todo lo ejecutado sirva para llegar mejor preparados frente a nuevas contingencias”, señaló.