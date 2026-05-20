La UNL se suma a una nueva edición de la Noche de las Ideas

La Universidad Nacional del Litoral participará de la edición 2026 de la Noche de las Ideas, iniciativa impulsada por la Embajada de Francia en Argentina a través del Instituto Francés de Argentina, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, las municipalidades de Rosario y Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario, la UNL y las Alianzas Francesas de Rosario y Santa Fe. Las actividades se desarrollarán el 20 y 21 de mayo bajo el lema “Abrir caminos”.

Habrá distintas actividades que tendrán lugar en espacios propios y vinculados a la institución en la ciudad de Santa Fe. La programación incluye propuestas del Museo de Arte Contemporáneo de la UNL (MAC), la Facultad de Ingeniería Química, la Escuela Industrial Superior y Ediciones UNL, además de la participación de equipos académicos en instancias de debate y circulación de saberes.

La programación reunirá conferencias, recorridos, exposiciones, intervenciones artísticas, conciertos, proyecciones y conversatorios abiertos al público. En esta edición, gran parte de las propuestas estarán vinculadas a memoria, democracia y derechos humanos, a cincuenta años del golpe de Estado de 1976 en Argentina.

Actividades con participación de la UNL en Santa Fe

En el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL (MAC), a las 17:45, se realizará una visita mediada por la muestra Disidentes. Tramas de la Resistencia en el Arte Argentino. La exposición reúne obras de César López Claro, León Ferrari, Diana Dowek, Eduardo Iglesias Brickles, Ana Fabry y Daniel Santoro, y propone un recorrido por prácticas artísticas vinculadas a la resistencia y la reflexión sobre lo político.

Desde las 18, en el marco de las actividades en Mercado Progreso, se desarrollará el recorrido “Arquitecturas de la memoria: huellas materiales del pasado reciente”, que incluye una serie de paradas en espacios de la ciudad vinculados a la historia reciente y a la construcción de memorias colectivas. El itinerario contempla la Facultad de Ingeniería Química y la Escuela Industrial Superior de la UNL, donde se visitará el “Pasaje de la Memoria”, espacio institucional dedicado a estudiantes, personal y graduados víctimas de la última dictadura militar.

Entre las 18 y las 22 funcionará en Mercado Progreso el mercado de bienes culturales, con participación de Ediciones UNL, junto a propuestas editoriales y gastronómicas. En el mismo espacio, a las 19:30, se desarrollará el panel “A 50 años del golpe: historia, memoria y desafíos de la cultura democrática”, con la participación de Antoine Lilti, Luciano Alonso (FHUC-UNL e IHUCSO, CONICET-UNL) y Claudio Díaz, con moderación de Luciana Bollini.

Casa de la Cultura

A las 17 del jueves 21, en Casa de la Cultura, se realizará la conferencia “Memoria, imaginación y democracia. Pensar el pasado para imaginar futuros comunes”. La actividad contará con la participación del filósofo francés Michaël Foessel y del docente e investigador de la UNL Esteban Germán Kaipl, y propone abordar las relaciones entre memoria, política e imaginación colectiva en las democracias contemporáneas.

Mercado Progreso: ejes y actividades centrales

La programación en Mercado Progreso se desarrollará el jueves 21 desde las 18 e incluirá actividades vinculadas al eje “A 50 años del golpe: Memoria, Verdad y Derechos Humanos”. El recorrido “Arquitecturas de la memoria” y el panel de cierre se inscriben en este marco, articulando reflexiones sobre el pasado reciente, la democracia y la construcción de memorias sociales en el espacio público.

Programación en Rosario

El miércoles 20 de mayo en Rosario, la Noche de las Ideas incluirá la presentación del videojuego Vigilia en la Alianza Francesa, a las 15, con participación de equipos de la UNR y estudiantes de escuelas preuniversitarias.

A las 16, en la Sede de Gobierno, se desarrollará la conferencia “Abrir caminos en tiempos de incertidumbre”, con Michaël Foessel y Antoine Lilti, junto a una intervención artística y cierre musical.

La jornada continuará con el recorrido por el Museo de la Memoria de Rosario y la muestra “50 veinticuatros. Sentidos y recorridos de las marchas por memoria, verdad y justicia”, la apertura de la exposición Argelia(s), un mosaico de herederos, el conversatorio sobre fotografía y el cine francés con la proyección de La Haine en la Alianza Francesa.