Santa Fe se afianza entre las provincias líderes del turismo de reuniones: tres ciudades ingresaron al ranking mundial de congresos
Red complementaria de ciudades
En ese escenario, la provincia exhibe una fortaleza diferencial respecto de otras de argentinas: mientras gran parte de los destinos concentran su desempeño en una única ciudad, el territorio santafesino logró construir una red complementaria integrada por Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, con perfiles económicos y académicos distintos. Esa estructura convierte a la provincia en uno de los sistemas más diversificados del país para atraer reuniones internacionales.
Rosario aparece como el principal motor del crecimiento provincial. La ciudad pasó de registrar tres eventos ICCA -según el ranking basado en resultados 2023- a nueve congresos internacionales en la edición 2025. Ese salto representa un crecimiento del 300 % y le permitió ubicarse como la tercera ciudad argentina mejor posicionada, alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica y el 57 en América. Además, superó a destinos históricamente consolidados dentro del turismo de reuniones como Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y Salta.
Más allá del incremento cuantitativo, el avance refleja una mejora competitiva. Rosario fortaleció su inserción internacional mediante estrategias de promoción sostenida, articulación público-privada, desarrollo del ecosistema MICE -segmento asociado a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones- y generación de candidaturas para eventos globales.
Sin embargo, el posicionamiento provincial no depende exclusivamente de Rosario. Santa Fe capital incorporó dos eventos internacionales vinculados con arquitectura, universidades, investigación aplicada y agroindustria. Rafaela ingresó por primera vez al ranking con una reunión internacional ligada al desarrollo empresarial y las PyMES del Mercosur. La distribución territorial muestra especializaciones complementarias: salud, innovación y economía del conocimiento en Rosario; ciencia, academia y sector público en la capital provincial; e industria y producción en Rafaela.