Santa Fe se afianza entre las provincias líderes del turismo de reuniones: tres ciudades ingresaron al ranking mundial de congresos

La provincia de Santa Fe consolidó en 2025 una posición inédita dentro del turismo de reuniones argentino: tres de sus ciudades -Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, precisamente las tres localidades que serán sede de los Juegos Suramericanos- ingresaron al Ranking ICCA, uno de los indicadores internacionales más relevantes para medir la capacidad de los destinos de captar congresos y encuentros asociativos globales.

Con 12 eventos internacionales distribuidos territorialmente durante el año 2025, la Provincia fortaleció un liderazgo que no se explica únicamente por volumen, sino por diversidad, especialización y capacidad para competir en el mercado mundial de reuniones. De esta manera, Rosario se ubicó tercera en el ranking, ubicándose por encima de Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y Salta. En tanto, Capital Federal y Córdoba se ubican en los dos primeros lugares.

El dato adquiere especial relevancia porque la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, (ICCA por sus siglas en inglés) solo contabiliza congresos internacionales que cumplen estándares estrictos: rotación entre distintos países, periodicidad y participación global. Es decir, no incluye cualquier evento, sino aquellos encuentros que posicionan a las ciudades dentro de los circuitos internacionales de conocimiento, innovación, producción y negocios. Por eso, el ranking funciona como uno de los principales parámetros para comparar destinos a escala mundial.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “el turismo de reuniones no solo posiciona a la provincia en el escenario global, sino que dinamiza la economía, impulsa la generación de empleo y fortalece las cadenas de valor en todo el territorio. Cada acción, desde los foros estratégicos hasta el trabajo articulado con aeropuertos, puertos y entes locales, demuestra que hay una visión clara y compartida que se está llevando a cabo con decisión”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, expresó: "Nuestras grandes ciudades tienen infraestructura, identidad y know how para ser receptoras de cualquier reunión internacional. Y esta realidad la estamos reforzando con más y mejor infraestructura, estrechando vínculos estratégicos para seguir creciendo”.

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