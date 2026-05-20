Farías: "Argentina tiene un gran futuro en materia de energía y podemos ser protagonistas en el mundo si apoyamos el desarrollo de todos los sectores energéticos"

Las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron este martes al sector de biocombustibles y otras cadenas energéticas argentinas. En el encuentro, que contó con la participación de autoridades y representantes de entidades y empresas vinculadas a su producción, comercialización y consumo en todo el país, se analizó la situación actual de la industria y las necesidades que existen para su pleno desarrollo.

Pablo Farías, legislador santafesino perteneciente al bloque Provincias Unidas y presidente de la comisión de Pymes, impulsa un proyecto de ley que propone elevar de manera gradual y sostenida el porcentaje obligatorio de corte de biocombustibles en naftas y gasoil, con el objetivo de diversificar la matriz energética, fortalecer las economías regionales y reducir el impacto de las variaciones internacionales del precio del petróleo. Además, acompaña, junto a otros legisladores, un proyecto del diputado Carlos Gutiérrez.

Al finalizar la reunión, Farías afirmó que “Argentina debería estar produciendo todo lo que pueda en biocombustibles y combustibles alternativos, y exportando petróleo. Hoy nos convendría eso y no estar importando cantidades todavía tremendamente grandes de combustibles fósiles cuando tenemos toda la posibilidad de producirlo acá para reemplazarlo y con costos aún mejores, sobre todo en la coyuntura que hoy existe del precio internacional”.

Asimismo, subrayó que los productores de biocombustibles “necesitan previsibilidad. Todos los sectores, pequeños, medianos, grandes y eso lo podemos dar a partir de una legislación que contemple estas expectativas”.

“Por supuesto, estamos quienes pensamos que hay lugar para todos, que en materia de energía el país tiene un gran futuro y que podemos ser realmente protagonistas en el mundo, pero para eso tenemos que tener la capacidad de desarrollar todos los sectores y desarrollarlos al máximo. Que nadie quede excluido de esta posibilidad, que todos puedan producir y producir bien, y producir para satisfacer el mercado interno y también para exportar”, continuó el diputado santafesino.

En este sentido, desde el espacio de Farías se hizo referencia a la necesidad de estudiar alternativas para que se puedan desarrollar las industrias integradas, pero también las que no tienen integrada la molienda y que en su mayoría son pymes del interior del país.

Debate sobre una nueva Ley de Biocombustibles

Sobre el encuentro, el legislador destacó: “Ha sido de una gran riqueza la discusión que se ha producido. Nosotros siempre quisimos que se expresen los actores que defienden, lógicamente, intereses y que está bien que los defiendan. En definitiva, de ese debate nos tendremos que hacer cargo cuando tengamos que tomar decisiones al momento de sancionar una nueva ley, una legislación acorde. Coincido plenamente, y se ha manifestado desde distintos sectores, que es imprescindible ir hacia un nuevo marco regulatorio”.

“Cuando nosotros planificamos esta convocatoria teníamos una coyuntura levemente distinta a la actual. Lo que sucedió entre el momento en el que organizamos la reunión y ahora es que hay un proyecto del oficialismo en el Senado, que suponemos que responde a la posición del gobierno nacional, y creo que eso intensificó hoy el debate”, continuó.

Farías explicó que actualmente existen dos iniciativas en discusión: un proyecto presentado recientemente en el Senado por los senadores Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, y otro impulsado en Diputados por Gutiérrez, junto a legisladores de distintos bloques.

“Son esquemas claramente diferentes. El proyecto del Senado propone reemplazar la actual Ley 27.640 con un nuevo marco regulatorio y establece porcentajes de corte inferiores al 10%, mientras que el proyecto de Diputados plantea elevar progresivamente los cortes obligatorios hasta alcanzar el 15% para biodiésel y bioetanol”, detalló.

Sobre el proyecto del oficialismo, varios de los expositores remarcaron que fue redactado por legisladores de provincias que no producen biocombustibles.

Para finalizar, el presidente de la comisión de pymes subrayó que en la reunión la mayor coincidencia se dio sobre la necesidad de “subir los porcentajes de todos los cortes de los biocombustibles en los combustibles fósiles. Es un consenso al que debiéramos atender al momento de sancionar la ley, para que su actualización sea en pos de un futuro más sostenible y eficiente, además de considerar otros aspectos que se plantearon”.

Entidades y empresas presentes

En la reunión expusieron representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara Bioetanol de Maíz, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Essential Energy Holding, Cámara Argentina de Energía (CADE), Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de la provincia de San Juan, COFCO International, Proyecto Diésel-Gas, Agrale Argentina SA, Iveco Argentina, Gazener y Enargas.