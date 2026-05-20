Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente menor de edad en San Cristóbal

Un hombre de 25 años identificado como Lucas David Videla fue condenado a siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una adolescente menor de edad en San Cristóbal.

La fiscal Hemilce Fissore estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos que permitió arribar a la condena. La sentencia, por su parte, fue resuelta por el juez José Luis Estévez en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales sancristobalenses.

El ataque

“En los primeros minutos del domingo 4 de junio de 2023, el condenado abusó sexualmente de la víctima”, precisó Fissore y agregó que “al momento de los ilícitos, la adolescente estaba transitando la escolaridad secundaria”.

La fiscal subrayó que “Videla la atacó en un terreno baldío de una zona suburbana de la ciudad ubicado en la prolongación de la calle Urquiza”. En este sentido, la funcionaria destacó que “el condenado se aprovechó de que era de noche y estaba oscuro, como así también de que no había personas transitando por el lugar”.

Calificación penal

Videla aceptó su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal.

El condenado y su abogado prestaron su conformidad en relación con la calificación penal, el monto de la pena y la realización del juicio abreviado.

Por su parte, la víctima –que recientemente cumplió 18 años– y su madre –quien fue la denunciante de los ilícitos– fueron notificadas de lo resuelto y también manifestaron estar de acuerdo.