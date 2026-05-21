Formación y trabajo: desafíos del mundo laboral actual

En un escenario global marcado por vertiginosos cambios tecnológicos y nuevas demandas laborales, nos desafía a repensar las formas en que enseñamos y aprendemos. Desde la universidad pública, impulsamos una agenda sobre el eje “Formación y trabajo“ con el objetivo de integrar la innovación académica con las realidades del mundo laboral actual y poner en debate las transformaciones que estos tiempos demanda.

Para garantizar la inclusión en este nuevo entorno, la educación debe enfocarse no solo en los conocimientos técnicos, sino en la capacidad de pensar críticamente junto con la tecnología. Las nuevas competencias incluyen la alfabetización digital, pensamiento crítico, resiliencia, trabajo colaborativo y aprendizaje continuo para adaptarse a un entorno laboral cambiante. La capacitación constante, tanto presencial como virtual asincrónica, es una de las herramientas fundamentales para que personas y empresas se adapten rápidamente a las nuevas demandas tecnológicas y a la realidad socioeconómica actual.

La agenda inició el 5 de mayo con la jornada “El futuro del trabajo” donde profesionales especializados brindaron charlas sobre temas estratégicos como IA, ciberseguridad, redes sociales, educación y nuevas habilidades para el empleo, con el objetivo de pensar cómo cambian los perfiles laborales, las organizaciones y las demandas del mercado. La actividad estuvo organizada por la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación UNL y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe y reunió a especialistas de la UNL, funcionarios provinciales así como referentes de empresas de tecnología.

Formación laboral y certificación de competencias

La actualidad instala un escenario complejo económico y social que nos interpela a seguir profundizando acciones tendientes a democratizar los saberes tecnológicos y del trabajo para garantizar el perfeccionamiento, formación y/o validación de competencias. La UNL cuenta con una vasta trayectoria de propuestas de formación laboral, que iniciaron en el año 1929, con los cursos de oficios nocturnos para obreros. Desde el Programa de Formación y Capacitación Laboral de la Secretaría de Extensión se impulsan año a año propuestas de cursos de oficios que se dictan en la Escuela Industrial Superior y que contribuyen al inicio laboral o perfeccionamiento en diferentes áreas y puestos de trabajo, ampliando así las oportunidades laborales a cientos de jóvenes y adultos de la ciudad y la región. Fueron alrededor de 600 personas las que se capacitaron en 27 propuestas de cursos durante el 2025..Asimismo, se destaca la oferta anual de propuestas formativas abiertas a la comunidad junto con APUL y los cursos de extensión a distancia de actualización profesional en temas diversos. Toda la oferta vigente se puede consultar en este sitio

La UNL viene implementando desde el 2022 el Programa de Certificación de Competencias Laborales que promueve y reconoce el aprendizaje y la experiencias adquiridas a lo largo de su vida, validando el conocimiento, las capacidades y las competencias en oficios. Luego de realizar una evaluación, las personas participantes pueden obtener un certificado emitido por la UNL e integrar un Banco de Datos que facilita oportunidades laborales a través del empleo normalizado, de emprendimientos que tiendan al autoempleo y nuevas formas innovadoras de sustentabilidad económica. Durante el proceso en 2024-2025 fueron 250 personas que recibieron la certificación que reconoce formalmente sus saberes. Fueron evaluados oficios como: costura textil básica; corte y confección; pintores en sus tres niveles; mozo nivel básico; soldador con electrodo por arco revestido y auxiliar en instalaciones eléctricas. Este año, se inicia con la evaluación de competencias en el rol laboral de pintores en sus tres niveles el próximo 16 de mayo en Vecinal Parque Garay.

Asimismo, la Universidad se encuentra trabajando en el diseño de un Centro de Formación Laboral de manera de afianzar un modelo de actuación basado en competencias teniendo en cuenta al territorio y a las poblaciones objetivo, permitiendo una mayor integración entre los diversos instrumentos, mecanismos y actores sociales comprometidos. La propuesta será presentada a mediados de este año.

Economía social y experiencias emprendedoras

La Economía Social y Solidaria (ESS) propone una nueva forma de entender el trabajo, alejándose de la lógica del mercado y la acumulación para reconocerlo como una herramienta de inclusión, construcción colectiva y transformación social. Desde este enfoque, el trabajo asociativo y autogestionado fortalece la solidaridad, la participación democrática y la autonomía de las personas y comunidades, especialmente en contextos de exclusión social y laboral.

La universidad pone en valor la importancia en reconocer y acompañar nuevas formas de trabajo, tales como emprendimientos productivos autónomos, los emprendedores sociales, las cooperativas tradicionales, las cooperativas de trabajo, las asociaciones, los artesanos, los feriantes y una gran cantidad de emprendimientos que tienden al autoempleo, el emprendedorismo como motor de generación de oportunidades.

Se invita a conocer una nueva edición de “La Boca: Isla a puertas abiertas. Edición Otoño”, una propuesta de turismo comunitario y socioproductivo que pone en valor el trabajo asociativo, autogestivo y genuino de vecinos y vecinas, co-diseñado junto con equipos de UNL y el apoyo de organizaciones locales. Para más información consultar en @turismocomunitario.sf

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) el Programa de Extensión Economía Social y Solidaria realizará el conversatorio Resignificando el Trabajo desde la Economía Social y Solidaria. Se trata de un espacio para intercambiar voces sobre cómo el trabajo asociativo reconfiguró experiencias de vida concretas: qué cambió, qué se ganó y qué se aprendió al decidir trabajar con otros, desde otros valores y hacia otros horizontes. Será el 27 de mayo, a las 14 h.

Espacios formativos en las facultades y Centros Universitarios

La agenda también incluye actividades institucionales y académicas abiertas a todo público. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) realizará en el marco de su 56 aniversario un acto de reconocimiento a las trayectorias de integrantes de su comunidad universitaria.

En el Centro Universitario Reconquista- Avellaneda (CU-RA UNL) se realizará el 22 de mayo “Compartiendo Saberes” un espacio de encuentro y de intercambio entre los equipos docentes sobre las experiencias y manejo de los recursos tecnológicos del aula híbrida.

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) convoca a dos actividades. El 21 de mayo a las 10, se desarrollará la jornada “Empleabilidad, formación y primer empleo” y está orientada a acercar a estudiantes y comunidad universitaria herramientas, programas y oportunidades vinculadas a la inserción laboral y el desarrollo profesional. Participan de la organización Arcos Dorados y la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo de la Municipalidad de Santa Fe, en articulación con el programa Fomentar Empleo de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Por otro lado, el 27 de mayo a las 16.30 en el auditorio se realizará la charla con Juan Dandeu y Mauro Chius, autores de las obras Profesionalmente Emprendedor (ERREPAR, 2026) y El Código del Clic (2026). Se trata de una propuesta para reflexionar sobre nuevas formas de desarrollo profesional, emprendedurismo y herramientas de posicionamiento digital, acercando experiencias y conocimientos aplicables a proyectos personales, profesionales y organizacionales. La propuesta es organizada junto con la Cámara Integrando Caminos Emprendedores.

La Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) realizará en la semana del 18 al 22 de mayo en la sede del INTA Garabato una jornada sobre “Caprinos, territorio y saberes compartidos”, destinada a fortalecer prácticas de producción sostenible mediante el intercambio entre productores, estudiantes y equipos técnicos. Participarán propietarios de producciones de subsistencia de caprinos en la región de la cuña boscosa.

La Facultad de Ingeniería Química (FIQ) realizará el 28 de mayo, a las 18 la jornada “Experiencias emprendedoras cerveceras”. Una jornada orientada a visibilizar y fortalecer las experiencias emprendedoras vinculadas al sector cervecero, promoviendo el intercambio de conocimientos, la innovación y el desarrollo productivo local. Estará a cargo de Mariano Balbarrey (CEO de Vermont) y Federico Zwiener (CEO Cerveceria Toro Negro SRL) con la moderación de Sebastián Collins. Para participar las personas interesadas deberán completar el siguiente formulario.

La Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) cierra la agenda el 1 de junio, a las 17, con la actividad “El mundo del trabajo hoy ¿viejas categorías y nuevos problemas?”, con la presencia de especialistas que analizarán las transformaciones contemporáneas del trabajo y sus desafíos sociales. Exponen: Virginia Trevignani, Martín Carné, Hugo Ramos y Marcelo Andelique con la moderación de Mariela Demarchi. La actividad es abierta al publico en general y se convoca a estudiantes, docentes y graduados.