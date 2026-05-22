La UNL presidirá la Red de Universidades para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social

El IV Foro Nacional de Gestión y Educación Ambiental en Universidades, organizado por la Universidad Nacional de San Luis y la Red Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, con el auspicio del del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que también articula con la Red, se realizó en la ciudad de San Luis, el 14 y 15 de mayo. El Foro reunió a autoridades universitarias, equipos de gestión, docentes, investigadores, estudiantes y referentes territoriales de distintas universidades del país, con el propósito de intercambiar experiencias, fortalecer redes de cooperación y debatir los nuevos desafíos de la sustentabilidad en la educación superior.

La rectora de la UNL Laura Tarabella participó virtualmente de la actividad de apertura del Foro que contó con la bienvenida del rector de la UNSL, Raúl Andrés Gil, la subsecretaria Gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios Nodocentes (FATUN), Susana Ramos, y la actual Presidenta de la Red UAGAIS, Luisa Cerutti.

La actividad continuó con la Mesa Liderar la sustentabilidad en las Agendas Universitarias: Nuevos Desafíos para rectores y rectoras en Argentina. El encuentro fue abierto con modalidad híbrida, y contó con la participación de la rectora de la UNL Laura Tarabella y sus pares de Rosario Franco Bartolacci, a su vez presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Esther Sánchez, de UNCUYO; Marcelo Pecoraro, vicepresidente Académico electo de la UNLP; María Laura Simonassi, UCCuyo y María Ester Leguizamón, vicerrectora de la UNLU.

Desafíos ambientales

En la oportunidad, la rectora Laura Tarabella aseguró: “La Universidad Nacional del Litoral entiende que los desafíos ambientales contemporáneos interpelan de manera directa a las instituciones de educación superior, no solo en su capacidad de generar conocimiento, sino también en su responsabilidad de formar ciudadanía, promover transformaciones culturales y orientar procesos de desarrollo con criterios de sostenibilidad, justicia social y compromiso democrático”.

Subrayó también que “la UNL ha asumido ese compromiso como parte constitutiva de su proyecto institucional. El Plan Institucional Estratégico UNL 100+10 incorpora explícitamente a la sostenibilidad ambiental como uno de sus ejes estratégicos, promoviendo una universidad capaz de articular gestión, docencia, investigación y extensión desde una perspectiva integral del desarrollo sostenible, fortaleciendo además criterios de eficiencia, innovación y uso responsable de los recursos en la gestión institucional. En ese marco, la Universidad viene consolidando políticas orientadas a fortalecer la gobernanza ambiental, la incorporación de buenas prácticas institucionales, la formación continua de su comunidad y la construcción de capacidades para afrontar los desafíos del cambio climático y la transición socioecológica”.

En paralelo se llevó a cabo un Taller destinado a estudiantes de distintas Universidades coordinado por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). La jornada culminó con la conferencia magistral del Dr. Arq. Rubén Pesci, Las universidades y la Inteligencia del Bien Común: gobernanza y territorio en tiempos de transición, con modalidad híbrida.

Participación de la UNL

La Universidad Nacional del Litoral tuvo una destacada participación en diferentes espacios académicos y de debate, incluyendo exposiciones vinculadas a gestión energética, gestión integral de residuos y estrategias institucionales para la sostenibilidad. Asimismo, para este IV Foro Nacional de Gestión y Educación Ambiental en Universidades, la UNL designó a Ignacio Schneider como representante participante, quien coordinó la Mesa Redonda: Acción Climática Universitaria: desafíos y miradas desde la gestión y la educación ambiental el viernes 15 de mayo.

Esta mesa redonda se desarrolló con el objetivo de debatir estrategias interdisciplinarias para la descarbonización de las Instituciones de Educación Superior (IES), vinculando la rigurosidad en la medición de la huella de carbono con la transformación de la infraestructura física y la protección del bienestar de la comunidad universitaria.

Participaron Laura Dawidowsky (UNSAM/CNEA); Gerardo Wadel (UNLP); Antonella Risso (Salud sin Daño); Jessica Wasilewich (IRAM) y coordinó Ignacio Schneider (UNL).

La última actividad abierta fue la Mesa Redonda: Vínculos y diálogos con el territorio y participación ciudadana, coordinada por el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA) de la UNSL.

Nuevas autoridades

Al finalizar la jornada se realizó el X Plenario de la Red UAGAIS, el cual contó con la participación de representantes de 18 Universidades de manera híbrida (UNLP, UNR, UNS, UNL, UNCUYO, UNSL, UNPA, Instituto Universitario del Hospital Italiano BA, UNLZ, UNAJ, UBA, UCCuyo, UNSAM, UNAM, Universidad de CHUBUT, UNLU, UNRC UNNOBA).

Luego del balance de gestión de la Presidencia de la Red 2024-2026 a cargo de la UNLP, se procedió a la elección de autoridades. En este marco y por propuesta de la UNPA, se eligió por votación unánime al Comité Ejecutivo de la Red para el período 2026-2028: como presidente a Ignacio Schneider de la UNL; como vicepresidente a Matías De Bueno de la UNR y secretarias Ejecutivas a Luisa Cerutti de la UNLP, y Pia Mangiapiane de la UNS.

También quedó definida la UNL y la ciudad de Santa Fe como la próxima sede del V Foro en 2028.

Al finalizar, el nuevo Presidente de la Red UAGAIS destacó que “la construcción de universidades más sostenibles requiere necesariamente del trabajo en red, del intercambio de experiencias y de la articulación entre instituciones, territorios y comunidades. Espacios como este Foro fortalecen una agenda colectiva que hoy resulta estratégica para las universidades argentinas frente a los desafíos ambientales y climáticos actuales”. En ese sentido, Schneider señaló que “uno de los desafíos centrales de esta nueva etapa será profundizar la articulación de la Red UAGAIS con otros actores estratégicos del sistema universitario argentino, promoviendo una perspectiva ambiental transversal que involucre a toda la comunidad universitaria y contribuya a consolidar políticas institucionales sostenibles con mirada federal”.

La designación representa un reconocimiento al trabajo que la UNL viene impulsando en materia de sostenibilidad, gestión ambiental, acción climática y articulación territorial, a través de la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Ambiental y del Programa Ambiente y Sociedad de la Secretaría de Extensión, consolidando su participación como referente nacional en estas temáticas.

Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social

La Red UAGAIS fue creada en 2017 y actualmente nuclea a más de 50 universidades públicas y privadas de distintas regiones del país, constituyéndose como uno de los principales espacios de articulación interuniversitaria en materia de sostenibilidad y gestión ambiental en Argentina. Entre sus líneas de trabajo se destacan la promoción de políticas institucionales de sustentabilidad, la elaboración de indicadores ambientales universitarios, la formación en educación ambiental, la acción climática y el impulso de estrategias conjuntas vinculadas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este marco, la Red ha tenido un rol activo en la construcción de la Estrategia Nacional de Sustentabilidad en Universidades Argentinas (ENSUA), reconocida como una herramienta de referencia para el sistema universitario nacional en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral y en articulación con los principios de la Ley Yolanda, orientada a fortalecer la formación ambiental en los distintos niveles de la gestión pública.