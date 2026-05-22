Quedó conformada la mesa de conducción de la UCR provincial, presidida por Felipe Michlig

En la sede del comité de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, se llevó a cabo -el pasado miércoles por la noche- el Plenario Constitutivo de delegados al Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, distrito Santa Fe, presidido por el senador Felipe Michlig y los delegados/as electos/as de los 19 departamentos para la conducción de un nuevo periodo (2026/2028).

Durante el acto desarrollado en el Salón central “Raúl Alfonsín”, Felipe Michlig presentó el balance de lo realizado en los 2 últimos años de gestión detallando “el programa de obras transformadoras” llevado adelante en la sede partidaria provincial y otras intervenciones en marcha como en el Comité Rosario. Asimismo, reparo en “el rol central de la UCR en el marco de la coalición UNIDOS para Cambiar Santa Fe, que gobierna la provincia bajo la conducción del Gobernador Maximiliano Pullaro”.

Integración de la nueva mesa de conducción

La nueva mesa de conducción mocionadas por el diputado Marcelo González y aprobada por el pleno, quedó integrada de la siguiente manera:

Como vicepresidenta primera Victoria Tejeda (San Jerónimo); vice segunda, Federico Mur (Rosario) y la tercera para Sebastián Heredia (San Lorenzo). Mientras que, Fabián Bastia (San Justo) es el secretario general; Oscar Sager (Obligado) como prosecretario general y Betiana Rovetto (Iriondo) en la secretaría de Actas mientras que Juliana Caillat (Vera) es la tesorera y Ana Maribel González (San Javier) protesorera.

Actualización de Carta Orgánica partidaria

Durante su alocución Michlig manifestó la intención de “avanzar en la actualización de la Carta Orgánica partidaria a los fines de incorporar nuevos institutos como -por ejemplo- la afiliación de jóvenes de 16 y 17 años de acuerdo a la legislación vigente, la paridad de género y la incorporación de nuevas tecnologías para la realización actividades formales y toda otra modificación que considere pertinente”, acotó.

En tal sentido el Presidente del Comité Provincial adelantó la decisión de “conversar con dirigentes de las diferentes líneas internas la renovación de la carta partidaria para adaptarla a las nuevas normas constitucionales y electorales. “El proceso de dictado de carta orgánica deberá ser precedido por una elección interna de estatuyentes partidarios”, aclararon los dirigentes.

Nuevas autoridades de la Juventud

Por otra parte, está previsto que este jueves por la tarde asuman las nuevas autoridades de la Juventud que encabezará la sanjavierina Elizabeth Beckley.

La secundará como vicepresidentes Tomás Hernando (La Capital) y Antonella Venturini (Rosario). Los secretarios serán Karen Escobar (Garay), Carlos Emiliano Wilhjem (Vera), Virginia Franco (Constitución) y Fiona Gaitan (San Cristóbal).

Los integrantes de la mesa del congreso de Juventud son encabezados por Eugenia Carnevale Taverna (La Capital) y serán vices Martin González (Vera) y Joaquín Enguelberg (La Capital).

En las secretarías Victoria Abatedaga (San Martín), Alejo Portillo (Las Colonias), Tomas

Buyatti (General Obligado) y Franco Mendieta (Rosario).