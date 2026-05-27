En Villa Trinidad, Suardi, Hersilia y Ceres se entregaron nuevas viviendas

Al final de la agenda de trabajo territorial de este martes, el senador provincial Felipe Michlig junto al diputado provincial Marcelo González y el Secretario de Hábitat y Viviendas Lucas Crivelli entregaron en las localidades de Villa Trinidad y Suardi otras 6 viviendas de un total de 22 que hoy se inauguraron en el departamento San Cristóbal.

«Esta entrega reafirma el compromiso de seguir gestionando programas y herramientas que amplíen las oportunidades y acompañen el crecimiento de Suardi, mejorando de forma directa la calidad de vida de los vecinos», afirmó Crivelli y destacó que el programa “Lote Propio” representa “un verdadero esfuerzo compartido”, remarcando el aporte realizado por la provincia, la comuna y las propias familias beneficiarias para que las viviendas pudieran finalizarse.

Otras 4 familias de Villa Trinidad tiene techo propio

En Villa Trinidad, junto al presidente comunal José Luis Sánchez, las autoridades dejaron inauguradas 4 viviendas correspondientes al programa “Lote Propio”, las cuales cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero, además de instalaciones de agua fría y caliente, desagües cloacales y pluviales, instalación eléctrica y conexión de gas.

Las familias adjudicatarias fueron: -María Fernanda Almirón y Miguel López //-Rufina del Valle Farías y Normando Scianca //-María Noelia Carocca y Enrique Pesaresi //-Marta Zeballos y Héctor Núñez

Durante la ceremonia, las familias recibieron las llaves y carpetas correspondientes de sus nuevas viviendas, además de distintos obsequios entregados por las autoridades presentes y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

En Suardi dos nuevas familias tienen su vivienda

Posteriormente, en la ciudad de Suardi, autoridades provinciales junto al intendente Leandro Gastaldi, concejales y miembros del gabinete entregaron 2 nuevas viviendas sociales del programa «Lote Propio».

La actividad se desarrolló en la calle J. J. Paso 544 en donde en un emotivo acto se hizo la entrega de llaves. Las familias beneficiarias, fueron Fátima Gribaudo y César Ocampo – Gladis Balninotti, los que comenzaron una nueva etapa en sus vidas al concretar el anhelado sueño del techo propio.

El intendente Gastaldi agradeció “a los funcionarios provinciales, al Gobernador Pullaro y todas las gestiones realizadas por el diputado González y el Senador Michlig”, reafirmando que este es el camino, con trabajo en equipo y sin bajar los brazos”.