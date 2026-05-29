Inscripciones abiertas: Escuela Internacional de Invierno de la UNL

La Universidad Nacional del Litoral llevará a cabo la edición 14º de su Escuela Internacional de Invierno (EII), que en 2026 ofrecerá un programa de formación intensiva bajo el tema “De la visión global a la acción local”. La propuesta será dictada en español y se desarrollará del 20 al 31 de julio, en la ciudad de Santa Fe (Argentina). Asimismo, el cronograma incluye trabajo en territorio en la ciudad de Esperanza. Previamente, a partir del 15 de junio, contará con una instancia en modalidad virtual.

Los estudiantes extranjeros junto a alumnos de la UNL de distintas procedencias disciplinares, conformarán grupos de trabajo internacionales e interculturales. Participarán en una actividad de simulación como profesionales junior de una empresa de consultoría y deberán enfrentar los desafíos de formular estrategias que orienten soluciones y promuevan el desarrollo sostenible. Se fomentará el trabajo colaborativo en grupos, la socialización, diálogo y discusión de las ideas y la búsqueda del consenso.

El Consejo Superior de la Universidad reconoció a la Escuela como una asignatura electiva, por lo tanto, se otorgan créditos académicos a los participantes.

Abordaje internacional del desarrollo local

Durante la etapa a distancia, los participantes de la EII realizarán un acercamiento conceptual a la Agenda 2030, como marco de análisis de las problemáticas globales, pero aplicando sus objetivos y metas a la territorialidad local de los participantes. Además, se realizará una introducción al trabajo en equipos interdisciplinarios e interculturales, que se articulará secuencialmente con las actividades que se realizarán en las etapas presenciales siguientes.

En la etapa presencial en la ciudad de Santa Fe se desarrollarán instancias de presentaciones conceptuales a cargo de diferentes especialistas de las distintas Unidades Académicas de la UNL. Se combinarán actividades prácticas, aula taller, presentaciones plenarias, actividades culturales, turísticas y un recorrido académico por los distintos edificios de nuestra Universidad y sitios emblemáticos de la ciudad.

Finalmente, en la ciudad de Esperanza se abordará el análisis de la problemática local para formular estrategias que orienten soluciones y promuevan el desarrollo sostenible. Se fomentará el trabajo colaborativo en grupos, la socialización, diálogo y discusión de las ideas y la búsqueda del consenso.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones online para estudiantes internacionales y alumnos de grado de la UNL se encuentran abiertas hasta el 3 de junio.