Semana de los Jardines de Infantes: la gestión de Pullaro ya inauguró 13 edificios para el nivel inicial
Este jueves 28 de mayo se conmemora el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, una fecha que pone en valor el rol de la educación inicial como primera experiencia de aprendizaje y socialización.
Para Nilda Kraus, directora del Jardín N.º 323 “Héroes del Belgrano”, recientemente inaugurado en Esperanza, “el 28 de mayo es un día muy especial porque celebramos el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, y para nosotros es un doble festejo porque hace apenas unos días inauguramos el nuevo edificio después de muchos años de espera”.
Desde el Ministerio de Educación remarcaron que existe un compromiso sostenido con las primeras infancias mediante políticas públicas orientadas a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de aprendizajes fundamentales y espacios de cuidado de calidad.