Semana de los Jardines de Infantes: la gestión de Pullaro ya inauguró 13 edificios para el nivel inicial

El Gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación, Obras Públicas y Economía, inauguró desde el inicio de la gestión 13 nuevos edificios para Jardines de Infantes distribuidos en todo el territorio provincial, con una inversión total de $ 15.433.605.781,5. En la Semana de los Jardines de Infantes, la administración provincial ratificó así su compromiso con el Nivel Inicial mediante la consolidación de un plan de infraestructura escolar destinado a fortalecer la educación de las primeras infancias.

“Inaugurar nuevos establecimientos escolares siempre representa un hecho muy importante, pero cuando se inauguran Jardines de Infantes se da un paso fundamental en la construcción de un futuro mejor. Para ello se necesita decisión política y también el trabajo y el compromiso de equipos directivos y docentes”, expresó el ministro de Educación, José Goity.

El titular de la cartera educativa sostuvo además que “en este presente difícil, inaugurar trece Jardines de Infantes, tener otros seis en ejecución y sostener una inversión inédita en educación pública es algo que debe ser reconocido”. Y agregó: “Se tomó la decisión de no reducir ni un solo peso en educación y eso se refleja en el compromiso de seguir construyendo edificios de calidad para garantizar mejores aprendizajes”.

Los Jardines de Infantes inaugurados desde 2024 fueron el Nº 292 de Reconquista, el Nº 220 de San Justo, el Nº 381 de Salto Grande, el Nº 323 de Esperanza, el Nº 368 de Helvecia, el Nº 393 de Bella Italia, el edificio de Nivel Inicial de Gregoria Pérez de Denis, el Nº 389 de San Martín de las Escobas, el edificio de Nivel Inicial de la Escuela Normal Superior Nº 40 de San Cristóbal, el Nº 361 de General Lagos, el Nº 345 de Tostado, el Nº 331 de Pérez y el Nº 384 de la ciudad de Santa Fe.

Desde el Ministerio de Economía, el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE), Gonzalo Saglione, valoró el acompañamiento de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, “que aportó financiamiento en condiciones muy favorables para concretar proyectos de infraestructura educativa”.

Además de las obras, la gestión provincial amplió el servicio educativo para niñas y niños de tres años, impulsó espacios de formación docente continua y llevó adelante concursos de ascenso a cargos directivos, con el objetivo de fortalecer la carrera docente y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.Seis nuevos edificios en ejecución

El Gobierno de Santa Fe también avanza con la construcción de otros seis edificios de Nivel Inicial en Recreo y en los Jardines de Infantes Nº 377 de Rosario, Nº 365 de Pueblo Esther, Nº 328 de Soldini, Nº 82 de Casilda y el edificio de Nivel Inicial del barrio San Cayetano, en Villa Constitución.

En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “con mucho esfuerzo y trabajo conjunto se pudieron terminar e inaugurar trece Jardines de Infantes distribuidos en distintas regiones de la provincia”. Además, remarcó que “no serán los únicos, porque hay otros en marcha y varios más proyectados”.

Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera