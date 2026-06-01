Ni Una Menos: convocan a una movilización a 11 años del histórico 3J

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe convocó a una nueva movilización para este miércoles 3 de junio, al cumplirse 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, una manifestación que marcó un antes y un después en la lucha contra las violencias de género en Argentina.

La concentración comenzará a las 16.30 frente a la Municipalidad de Santa Fe, en la esquina de Salta y 4 de Enero. Desde allí, las organizaciones sociales, feministas y de la diversidad marcharán hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales provinciales.

La convocatoria de este año se realiza bajo la consigna “Hartxs, cansadxs y endeudadxs, pero juntxs y organizadxs”, una frase que busca reflejar el contexto social y económico actual, al tiempo que reafirma la necesidad de sostener la organización colectiva frente a las distintas formas de violencia.

Los reclamos de Ni Una Menos en Santa Fe

Desde la organización señalaron que la jornada tendrá como eje la visibilización de los reclamos vinculados a la prevención de las violencias, el acceso a la justicia y la continuidad de las políticas públicas de asistencia y protección para víctimas.

Las referentes también expresaron su preocupación por los recientes femicidios y asesinatos de adolescentes ocurridos en distintas provincias del país. En ese sentido, mencionaron los casos de Agostina, de 14 años en Córdoba, y Dulce, de 17 años en Misiones, como hechos que profundizaron el reclamo y fortalecieron la convocatoria a la movilización.

Además, cuestionaron el desfinanciamiento de programas de asistencia, las declaraciones de funcionarios nacionales sobre la problemática de género y las iniciativas que buscan modificar o eliminar figuras contempladas en la legislación vigente para proteger a las víctimas de violencia.

Defensa de la ESI y la Ley Micaela

Las organizadoras remarcaron también la importancia de sostener herramientas consideradas fundamentales para la prevención de las violencias, como la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela.

Según indicaron, la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los distintos niveles del Estado resulta clave para garantizar respuestas adecuadas ante denuncias y situaciones de violencia.

A 11 años de la histórica movilización que se convirtió en un símbolo de la lucha feminista en el país, la marcha de Ni Una Menos en Santa Fe volverá a ocupar las calles con el objetivo de exigir mayores garantías para la protección de mujeres y diversidades y reclamar políticas públicas que permitan prevenir y erradicar las violencias de género.