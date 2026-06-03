Feriados de junio: cuántos fines de semana largo hay antes de las vacaciones de invierno

Con la llegada de junio, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para organizar escapadas y descansos: antes de las vacaciones de invierno habrá feriados con dos fines de semana largos que permitirán realizar viajes cortos o disfrutar de unos días extras de descanso.

Además, el calendario oficial de feriados de 2026 contempla varios fines de semana largos durante el resto del año, incluyendo uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre.

Los dos fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno

El primero llegará en junio: del sábado 13 al lunes 15 de junio

El descanso se producirá por el traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio.

Será el primer fin de semana largo del invierno calendario y una oportunidad ideal para realizar una escapada de tres días.

Julio: del jueves 9 al domingo 12 de julio

Será uno de los descansos más extensos de la primera mitad del año.

El esquema combinará el feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, con el feriado puente turístico del viernes 10 de julio.

De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar durante el feriado puente.

Cómo quedarán las vacaciones de invierno en cada provincia

Una vez finalizado el fin de semana largo de julio comenzará el receso escolar de invierno, que este año volverá a implementarse de manera escalonada para evitar la concentración masiva de turistas en los principales destinos del país.

La distribución escalonada es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también busca favorecer la actividad turística durante toda la temporada invernal.