La UNL propone una amplia agenda por el Mes del Ambiente

En el marco del Mes del Ambiente, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través del Programa de Extensión Ambiente y Sociedad en articulación con las diferentes áreas de gestión, unidades académicas y Centros Universitarios presenta una serie de actividades orientadas a fortalecer el compromiso institucional para sensibilizar y promover acciones sostenibles y el cuidado del ambiente.

Cada 5 de junio, esta fecha convoca a gobiernos, instituciones y ciudadanía a renovar esfuerzos frente a los desafíos socioambientales de la actualidad. En 2026, la agenda internacional se centra en la acción climática, reconociendo al cambio climático como una de las principales amenazas para los sistemas naturales y sociales a escala global-

La campaña global gira en torno a actuar #PorElClimaYa y a transformar los sistemas para reconstruir nuestra relación con el clima. Este enfoque pone de relieve que no se trata únicamente de reducir emisiones, sino de impulsar transformaciones profundas en los modos de producir, consumir y habitar los territorios, así como de fortalecer la resiliencia frente a impactos cada vez más intensos y frecuentes.

UNL por el Ambiente

Para conmemorar el día mundial del medio ambiente, la UNL junto con la FUL convocan bajo el lema “UNL por el ambiente” a una jornada en la plaza del Bicentenario de ciudad universitaria a partir de las 10 h. En esta ocasión se presentará el “Decálogo de Buenas Prácticas de Sostenibilidad” como parte de las acciones que impulsa la universidad desde la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Ambiental. Además habrá stands lúdicos e informativos de las unidades académicas junto con el programa de Extensión Ambiente y Sociedad y un punto sobre la gestión de residuos en la ciudad, con propuestas para fortalecer la importancia de la separación en origen, garantizando un mejor recupero de los residuos secos por la Asociación Dignidad y Vida Sana.

Acciones en movimiento

Las actividades comenzaron el sábado 30 de mayo, con un “Desayuno por el ambiente” en la Biblioteca Popular Arroyo Aguiar, con vecinos y autoridades de la localidad para divulgar los resultados de las encuestas realizadas en noviembre del 2025 en el marco del proyecto de extensión "Acampe por una justicia ecológica".

La UNL participó este miércoles 3 de junio de Santa Fe Circular. La exposición anual de innovación, producción sostenible y triple impacto organizada por la Municipalidad de Santa Fe, donde se presentaron juegos y actividades interactivas centradas en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Universitarios a cargo de FICH, Intercambio de experiencias sobre reciclaje, reutilización de recursos y modelos asociativos sostenibles a cargo de FCE. Exposición de trabajos, presentación de proyectos y participación en rondas de negocios a cargo de FADU y talleres de producción editorial abiertos al público y venta de libros a cargo de la editorial Vera Cartonera. (FHUC - IHUCSO Litoral - CONICET)

La agenda continuará el 6 de junio con “Príncipes y Princesas de la Recu, en búsqueda del hongo dorado”, una propuesta educativa destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años que se desarrollará en la Reserva Ecológica UNL ubicada en la Costanera Este de Santa Fe. La actividad es con inscripción previa.

El 12 de junio, la universidad brindará una Charla sobre la experiencia de Turismo Sostenible a partir del proyecto de La Boca: Islas a puertas abiertas a cargo de la Prof. Alba Imhoff en el marco del 6° Foro Nacional de Humedales que tendrá lugar del 11 al 13 de junio en Villa Ocampo.

El 20 de junio se realizará “La Boca: Islas a puertas abiertas”, una experiencia de turismo comunitario desarrollada por habitantes del paraje La Boca junto a equipos de extensión de la UNL. La propuesta permitirá conocer iniciativas de desarrollo local basadas en el cuidado del patrimonio natural y cultural de las islas.

La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNL realizará un Taller sobre separación de residuos y compostaje el jueves 24 de junio donde se compartirán experiencias institucionales y conocimientos básicos sobre la gestión de residuos orgánicos y el aprovechamiento del compost.

En las Facultades

En la Facultad de Humanidades y Ciencias tendrá lugar el panel “Naturaleza, sociedad y territorio. Intercambios para pensar el ambiente que habitamos”, un espacio de reflexión sobre las relaciones entre ambiente, territorio y sociedad. Será el 3 de junio y formarán parte Tamara Beltramino, María Mercedes Cardoso, Alba Imhof, Griselda Parera y Luciana Regaldo. Será el moderador Ulises Reno.

El 10 de junio, a las 11h, se realizará de manera virtual la charla “Energías renovables y sostenibilidad”, organizada por la Escuela Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. La actividad permitirá conocer experiencias e iniciativas vinculadas al saneamiento ambiental desde una perspectiva local e internacional.

El 17 de junio, en la Facultad de Ingeniería Química, se desarrollará la actividad “De residuo a recurso: la ciencia detrás del compostaje de residuos orgánicos”, orientada a comprender cómo los procesos biológicos permiten recuperar nutrientes y disminuir la cantidad de residuos enviados a disposición final. El taller estará a cargo de Ignacio Schneider y Romina Biotti. Inscripción aquí

El 18 de junio será el taller “Gestión sustentable de recursos en espacios universitarios”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas donde se brindarán herramientas para incorporar hábitos responsables vinculados al uso eficiente de recursos, la energía y la gestión de residuos en ámbitos laborales.

En la región

La propuesta incluye acciones en los Centros Universitarios de la UNL y en diversas localidades de la región a través de actividades impulsadas por proyectos de extensión.

En Rafaela, el 8 de junio se realizará el taller “Guardianes del Jardín” en el Jardín Alfredo Williner. Una actividad de promoción del cuidado ambiental mediante la siembra de caléndulas en materiales reciclados.

En Monte Vera, se llevará adelante un taller participativo sobre gestión de residuos en el Jardín Nº 92 José Aznares para diseñar estrategias institucionales para la implementación de un programa de gestión de residuos. Es impulsado por la Municipalidad y Concejo de Monte Vera junto con el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Universitarios (ReSUn) de la FICH y el proyecto “Gestión de la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Institucionales”.

En Gálvez, se realizará la jornada-taller "Innovación y Sustentabilidad en la Gestión Local de Residuos Electrónicos – Caso Gálvez". Será en dos encuentros previstos para los días 12 y 26 de junio. Las actividades analizarán los riesgos de contaminación asociados a estos residuos, la normativa vigente, los procesos de recolección selectiva, la recuperación de materiales y las oportunidades que ofrece la economía circular para reducir impactos ambientales.

En Paraná, se realizará una visita educativa al Islote Curupí de la ciudad. Será el 28 de junio y es articulada junto con la Fundación Ecourbano. La actividad permitirá conocer una experiencia de conservación ambiental impulsada por la participación ciudadana y el compromiso comunitario.

En Desvío Arijón, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y en Desvío a la Raíz realizarán actividades vinculadas al proyecto de extensión “Biotecnología campesina: diálogo de saberes y prácticas para una agroecología emancipadora”. La propuesta incluye talleres y paneles de debate orientados a estudiantes, profesionales, productores y activistas interesados en agricultura, agrobiotecnología, bioética, arraigo rural, daño ambiental y salud comunitaria.

Conservación y uso del suelo

En el marco del día de la conservación del suelo, que se celebra el 7 de julio, la Facultad de Ciencias Agrarias propone dos actividades.

Una actividad formativa sobre “Calidad del suelo: herramientas para medir indicadores de degradación en campo”. Será el 23 de junio en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNL como parte de las acciones del proyecto de extensión “Degradación y uso del suelo en Santa Fe: Educación y desafíos para un futuro sostenible", a cargo de Pablo Ghiberto.

Se convoca además al Conversatorio “Degradación y uso del suelo en Santa Fe: un recurso estratégico para el desarrollo sostenible del territorio”, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias, en Esperanza. El encuentro que será el 2 de julio a las 11 hs en la sede de la facultad convoca a especialistas, comunicadores, estudiantes y organizaciones para intercambiar conocimientos sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones frente a los procesos de degradación de los suelos.