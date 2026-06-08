Provincia sortea 20 nuevas viviendas en Ceres

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe consolida su política habitacional de fuerte arraigo e integración en todo el territorio santafesino. En esta oportunidad, la Secretaría de Hábitat y Vivienda, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, coordinó los detalles para la realización del sorteo público de 20 nuevas unidades habitacionales en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, un paso fundamental para dar respuesta al déficit habitacional de la región con absoluta transparencia.

El acto oficial de preselección se llevará a cabo este lunes 8 de junio, a las 12, en las instalaciones del Centro de Educación Física N.° 40 "Dr. Enrique Romero Brest", sito en calle Avenida Sargento Cabral 380 de la localidad.

Consultado sobre este importante avance, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ponderó el modelo de administración que permite sostener los frentes de trabajo: “Cuando las cuentas públicas están claras y no hay corrupción en el Estado, los recursos vuelven a la gente en forma de infraestructura. Esto es lo que el gobierno de Maximiliano Pullaro hace todos los días: optimizar el Presupuesto Provincial para sostener la inversión pública, garantizando que cada vivienda iniciada efectivamente se termine, a diferencia de la parálisis y el abandono total de obras que vemos por parte del Gobierno Nacional".

Luego, el ministro amplió sobre el sentido social de los recursos provinciales: “Destinar los fondos de los impuestos a planes de vivienda es una prioridad absoluta para esta gestión. Cada peso invertido se traduce en ladrillos, en empleo local. Llegar a la casa propia significa un cambio rotundo para la economía y la estabilidad de una familia. Dejar de pagar un alquiler implica que esos recursos mensuales que se iban de las manos ahora se queden en el hogar, destinados a la educación de los hijos, al crecimiento familiar y a planificar el futuro con total tranquilidad”.

Asignación de cupos

Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, manifestó la satisfacción del equipo técnico por el ritmo de las tareas: “Estas viviendas se iniciaron en julio de 2025; hoy estamos llegando a su tramo final y estamos muy felices de poder conocer pronto quiénes serán las 20 familias que transformarán estas casas en hogares. El sorteo será conducido por la Dirección Provincial de Vivienda con la transparencia que nos caracteriza”.

Asimismo, Crivelli detalló que los cupos definitivos se distribuirán de la siguiente manera: 14 unidades para Demanda General, 4 para Fuerzas de Seguridad, 1 para Personas con Discapacidad Motriz y 1 para Personas con Otra Discapacidad y/o Trasplantadas.

El proyecto edilicio, ubicado en el sector delimitado por las calles J. B. Maciel, Avenida Jujuy, Pasaje 1 de Julio y Lazzari, contempla 19 viviendas de prototipo compacto y una adaptada para movilidad reducida, todas de dos dormitorios. Actualmente, la obra civil presenta un 95 % de avance, restando únicamente detalles de terminación. En tanto, las obras de infraestructura y urbanización complementarias (red eléctrica, alumbrado público, desagües pluviales, cordón cuneta, veredas, rampas y arborización) marchan a un 40 % de ejecución.

Articulación institucional y arraigo local

En sintonía, el senador departamental Felipe Michlig subrayó el valor del trabajo mancomunado: “La articulación entre el Gobierno Provincial, los gobiernos locales y los legisladores es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Este programa es un claro reflejo de un gobernador que escucha y prioriza la vivienda para que muchas familias accedan al techo propio”.

Finalmente, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, expresó la enorme expectativa que rodea a la comunidad frente a este acontecimiento: “Ver que estas 20 viviendas están a un paso de ser sorteadas nos llena de orgullo y es una gran ilusión para toda nuestra ciudad. Agradecemos profundamente al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Enrico por su firme decisión política de no detener la obra pública en el interior, trayendo soluciones habitacionales concretas que nos permiten dar un hogar a muchas familias y ver crecer a Ceres con dignidad”.

Para la ejecución integral de este nuevo complejo habitacional y toda su infraestructura de urbanización y servicios esenciales, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destina una inversión total que supera los 1.300 millones de pesos.