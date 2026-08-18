Villa Trinidad: avanza una obra para mejorar el servicio de agua potable

Avanza en Villa Trinidad, departamento San Cristóbal, una obra destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable y resolver los problemas de presión y continuidad que registra la red urbana. La intervención, ejecutada a través del Ministerio de Obras Públicas, alcanza actualmente un 30% de avance.

Los trabajos contemplan la ampliación de la capacidad de reserva, una nueva perforación y mejoras en la planta de ósmosis inversa. Para financiar la intervención, la Provincia transfirió a la Comuna un Aporte No Reintegrable (ANR) superior a los 71 millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la falta de capacidad de reserva y el desgaste de parte del equipamiento existente afectaban la estabilidad del servicio. “Con esta intervención vamos a asegurar un flujo más constante y controlado en todo el ejido urbano, mejorando la presión y reduciendo el riesgo de interrupciones en el suministro”, señaló.

Enrico detalló que ya se concretó el montaje de un tanque de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con capacidad para 20 metros cúbicos, y se avanzó con una nueva perforación y 100 metros de cañería de impulsión. Además, fueron incorporadas dos cisternas de 10 metros cúbicos cada una y se reparó la planta de ósmosis existente mediante el reemplazo de sus membranas.

“El agua potable es salud y dignidad. Contar con agua de calidad en cada vivienda da tranquilidad a las familias para actividades cotidianas como el consumo, la higiene y la preparación de alimentos”, afirmó el ministro.

En ese sentido, Enrico remarcó la decisión del Gobierno Provincial de sostener la inversión en infraestructura: “Hay un mandato firme del gobernador Maximiliano Pullaro de continuar con la obra pública. Frente a un escenario nacional de paralización, en Santa Fe administramos los recursos con responsabilidad para volcarlos en obras concretas que garanticen servicios esenciales”.

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó el impacto de la intervención para Villa Trinidad. “Esta obra confirma la presencia de un Gobierno provincial que escucha las necesidades del interior. Es una infraestructura que responde a una demanda de los vecinos y demuestra que los recursos de los santafesinos vuelven a las localidades en obras concretas para mejorar la calidad de vida”, sostuvo.

Más capacidad de reserva y presión estable

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que la incorporación del nuevo tanque elevado y de los depósitos de reserva permitirá responder mejor a las variaciones de consumo, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

“La nueva capacidad de almacenamiento permitirá amortiguar los picos de consumo y mantener una presión más estable en la red. Al mismo tiempo, ayudará a proteger los equipos de bombeo y prolongar su vida útil”, indicó Marmiroli.

En tanto, el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, precisó que la intervención sobre la planta de ósmosis inversa incluyó el reemplazo de las membranas filtrantes que presentaban desgaste.

“El recambio permite recuperar la capacidad de tratamiento del sistema y mejorar las condiciones del agua que posteriormente se incorpora a la red para su distribución”, explicó.

Una inversión provincial superior a $71 millones

La obra beneficiará directamente a los más de 2.800 habitantes de Villa Trinidad. Para su ejecución, el Gobierno de Santa Fe dispuso la transferencia a la Comuna de un Aporte No Reintegrable superior a los 71 millones de pesos.

Los recursos provinciales están destinados a financiar la adquisición de materiales y equipamiento, la ampliación de la capacidad de reserva y los trabajos necesarios para fortalecer integralmente el sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad.