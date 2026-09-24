La pavimentación y transformación del nuevo Boulevard Irigoyen de Ceres registra un 60% de avance

El senador Felipe Michlig ponderó la celeridad de los trabajos y la inversión provincial de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para la pavimentación y transformación del nuevo Boulevard Irigoyen de Ceres, “que registra un 60% de avance y beneficiará a más de 20.000 ceresinos”.

“Estos trabajos se suman a las 10 cuadras finalizadas en Avenida Italia y a la remodelación integral de la Plaza Independencia, garantizando conectividad y accesibilidad permanente sobre todo los días de lluvia”, alcanzando una inversión global que supera los 1.000 millones de pesos invertidos directamente en la trama urbana de Ceres” destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Reconversión vial e integral en Ceres

La ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal, experimenta una reconversión vial e integral de sus principales arterias urbanas y espacios públicos. A través del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza en el frente de pavimentación sobre el bulevar Bernardo de Irigoyen, una obra estratégica que alcanza el 60% de su ejecución sobre el tramo comprendido entre la Avenida Blas Parera y la Avenida Echagüe.

Respecto a las tareas que se desarrollan, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló: “Con estas obras estamos resolviendo una problemática histórica de anegamientos e intransitabilidad sobre dos corredores clave del ejido urbano. Hablamos de cinco instituciones educativas conectadas de manera directa a estas obras, garantizando que miles de alumnos, docentes y familias vayan a clases todos los días sin sufrir los desbordes ni las complicaciones de las calles de tierra cuando llueve”.

“En poco más de dos años, la inversión ya es histórica”

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, esgrimió que “estas son obras importantes, en una ciudad que para todo nuestro departamento es muy significativa. Pero de estas obras hay cientos que se están realizando en otros pueblos y ciudades del departamento y de toda la provincia”.

“Nuestro gobernador es del interior, sabe que estas obras mejoran la calidad de vida. Conserva esa esencia que para quien decide dónde asignar recursos de todos, lo hace contemplando al interior. No debemos olvidar de dónde venimos. Hubo cuatro años del Gobierno anterior que no había nada para Ceres y en general para el departamento. En esta gestión, en poco más de dos años, la inversión ya es histórica” destacó.

Inversión provincial

Para la ejecución del esquema vial en las avenidas Italia e Irigoyen, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destina un monto que supera los 760 millones de pesos. Asimismo, la renovación integral de la Plaza Independencia contó con un financiamiento provincial superior a los 242 millones de pesos, alcanzando una inversión global que supera los 1.000 millones de pesos invertidos directamente en la trama urbana de Ceres.