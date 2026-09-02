Michlig y González recorrieron el avance de obras que "transformarán a Laguna La Verde"

El senador departamental Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González recorrieron las obras que se ejecutan en la Laguna La Verde, distrito Huanqueros, departamento San Cristóbal, junto al jefe de obra de la empresa Ingeniería y Pilotes SRL David Pérez, para observar los avances del proyecto de puesta en valor de este emblemático espacio natural y recreativo.

Desarrollo de infraestructura

Durante la recorrida, los legisladores visitaron distintos sectores de la obra, entre ellos lo que será el futuro salón comedor, además del sector destinado a la planta potabilizadora, y observaron los trabajos que se vienen desarrollando en el predio.

El proyecto contempla la construcción de un azud nivelador, una estructura destinada a regular el nivel del agua y favorecer el mantenimiento de la laguna durante todo el año. También incluye la intervención de aproximadamente 700 metros de la costanera, con bicisendas, iluminación LED, áreas de juegos infantiles, bancos y asadores.

A esto se suman tres bajadas para lanchas, obras de infraestructura y servicios y la incorporación de una planta para el tratamiento y provisión de agua potable.

“Estamos cumpliendo con todo lo que prometimos”

“Estamos muy satisfechos y muy agradecidos al gobernador Maximiliano Pullaro y a todo su equipo por la planificación de estas obras”, señaló Michlig, quien destacó que la intervención permitirá mejorar las condiciones del lugar y generar un espacio de recreación para los vecinos y visitantes de toda la región. “Estamos cumpliendo con todo lo que prometimos”.

En ese sentido, el senador remarcó también la importancia de avanzar con el proyecto de la planta campamentil, pensado para recibir contingentes educativos y sociales, fortaleciendo el perfil recreativo y turístico de la Laguna La Verde.

“Este es el camino”

Por su parte, González destacó que se trata de “un lugar emblemático” del departamento San Cristóbal y valoró que las gestiones realizadas durante distintos períodos de gobierno hoy se traduzcan en obras concretas.

“Para aquellos que decían que esto no se iba a hacer, las obras están mostrando que este es el camino correcto”, afirmó el diputado, quien destacó el trabajo conjunto con Michlig y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe.

Recorrida por ensanchamiento de puentes sobre RP4

Durante la jornada, el senador Felipe Michlig también recorrió el avance de las obras de ensanchamiento del puente de sobre el arroyo San Antonio, en la Ruta Provincial 4.

La intervención forma parte de un plan que contempla también los puentes sobre los arroyos Capivara 1 y Capivara 2, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes. "Una obra histórica que ya se encuentra a punto de finalizar".