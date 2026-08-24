Muerte de Izan Aguirre: imputarán este lunes a la madre del niño de seis años en los Tribunales de Santa Fe

La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el niño de seis años hallado sin vida en la ciudad de San Justo, suma un paso procesal decisivo. La madre del menor, identificada como R. M. (22 años), fue dada de alta en el Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Mira y López e ingresó a la Unidad Penitenciaria N° 4 de mujeres, quedando a disposición de la Justicia para la audiencia imputativa.

La atribución de cargos se concretará este lunes a las 16:45 en la sala de audiencias de los Tribunales de la capital provincial. El acto estará presidido por el juez José Luis García Troiano y permitirá formalizar la investigación penal, además de someter a evaluación las pericias médicas sobre el estado psíquico de la acusada.

Las fiscales le imputarán el delito de homicidio agravado. Durante la audiencia se trabajará para profundizar sobre su estado psicológico al momento del hecho y en las horas posteriores.

Estrategia fiscal y situación de la imputada

Las fiscales Laura Urquiza (Unidad Especial de Homicidios) y Daniela Montegrosso (Sede San Justo) definieron los detalles del abordaje acusatorio tras la audiencia de control de detención concretada durante la jornada del sábado:

Calificación delictiva: la acusación formal se encuadrará en la figura de homicidio agravado por el vínculo, que prevé la pena de prisión perpetua.

Causa de muerte: los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del niño confirmaron que el deceso se produjo a raíz de una asfixia, orientando las hipótesis hacia un mecanismo de ahorcamiento o ahogamiento.

Defensa técnica: la joven de 22 años contará con la representación oficial de la defensora pública Betina Dongo, quien pondrá el foco en los informes médicos sobre su salud mental.

Alojamiento provisorio: tras ser dada de alta del nosocomio donde permaneció contenida por especialistas desde el mediodía del miércoles, la acusada aguarda el inicio del trámite procesal bajo custodia en la cárcel de mujeres.