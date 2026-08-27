En Ceres se capacitó a equipos de Salud y a la comunidad para fortalecer la respuesta ante emergencias
A su turno, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ceres, Federico Uberti agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, por elegir esta ciudad para desarrollar esta capacitación”, y aseguró que “desde el municipio seguiremos acompañando y promoviendo estas propuestas”.
“Creemos que es primordial que todo el personal especializado e interviniente en este tipo de situaciones esté capacitado y cuente con conocimientos actualizados. Pero también es fundamental la participación de la ciudadanía en general, para que todos conozcan los procedimientos básicos que pueden llevar adelante frente a una emergencia o una urgencia”, puntualizó.
Equipos fortalecidos y una comunidad preparada
La capacitación, a cargo de equipos de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes, contó con una etapa de formación teórica y una instancia práctica, en la cual se realizó la simulación de una intervención en la vía pública, abordando así la activación de la red y la labor de cada área que participa en esos procesos.
Al respecto, la directora del Hospital Regional de Ceres, Romina Galeano aseguró que “estas jornadas son fundamentales porque nos permiten capacitarnos, prepararnos y trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones que intervienen ante una emergencia. Una situación con múltiples víctimas requiere organización, preparación y una respuesta conjunta, y estos espacios nos ayudan a fortalecer ese trabajo en equipo”.
“Además, pudimos acercar a nuestra comunidad herramientas concretas de RCP, uso del DEA y primeros auxilios. Todo eso contribuye a seguir construyendo una comunidad más preparada para actuar ante una emergencia”, detalló.