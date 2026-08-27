En Ceres se capacitó a equipos de Salud y a la comunidad para fortalecer la respuesta ante emergencias

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Logística y junto a la Municipalidad de Ceres, realizó una jornada de capacitación para equipos intervinientes en emergencias. Además, la actividad incluyó una formación en primeros auxilios para la comunidad.
Mas Secciones - Salud27 de agosto de 2026El DepartamentalEl Departamental
El Ministerio de Salud llevó adelante un encuentro de formación con el objetivo de fortalecer la articulación entre los distintos equipos que intervienen ante situaciones de emergencia. La actividad tuvo lugar en el Hospital Regional de Ceres “Gobernador Miguel Lifschitz”, y contó con la participación de agentes municipales, efectivos de la Policía del Comando Radioeléctrico 911, Bomberos y equipos de salud del efector. Asimismo, durante la jornada se realizó un taller de primeros auxilios destinada a la comunidad.
El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad de Ceres que “permitió generar este espacio de formación e intercambio entre los distintos actores que integran la primera respuesta en el territorio”. De esa manera, explicó Stettler, “se promueve el trabajo en red, la actualización de procedimientos y la articulación entre las instituciones como nos pide trabajar el gobernador Maximiliano Pullaro”.
“Ha sido una jornada muy exitosa, donde contamos con una gran convocatoria. Para nosotros, estas actividades son muy importantes porque al brindar estas capacitaciones fortalecemos el desempeño de la red de emergencia en el territorio”, subrayó Stettler, quién también agradeció “el compromiso y el profesionalismo de los equipos que brindaron la capacitación”.

A su turno, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ceres, Federico Uberti agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, por elegir esta ciudad para desarrollar esta capacitación”, y aseguró que “desde el municipio seguiremos acompañando y promoviendo estas propuestas”.

“Creemos que es primordial que todo el personal especializado e interviniente en este tipo de situaciones esté capacitado y cuente con conocimientos actualizados. Pero también es fundamental la participación de la ciudadanía en general, para que todos conozcan los procedimientos básicos que pueden llevar adelante frente a una emergencia o una urgencia”, puntualizó.

Equipos fortalecidos y una comunidad preparada

La capacitación, a cargo de equipos de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes, contó con una etapa de formación teórica y una instancia práctica, en la cual se realizó la simulación de una intervención en la vía pública, abordando así la activación de la red y la labor de cada área que participa en esos procesos.

Al respecto, la directora del Hospital Regional de Ceres, Romina Galeano aseguró que “estas jornadas son fundamentales porque nos permiten capacitarnos, prepararnos y trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones que intervienen ante una emergencia. Una situación con múltiples víctimas requiere organización, preparación y una respuesta conjunta, y estos espacios nos ayudan a fortalecer ese trabajo en equipo”.

“Además, pudimos acercar a nuestra comunidad herramientas concretas de RCP, uso del DEA y primeros auxilios. Todo eso contribuye a seguir construyendo una comunidad más preparada para actuar ante una emergencia”, detalló.

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