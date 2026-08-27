En Ceres se capacitó a equipos de Salud y a la comunidad para fortalecer la respuesta ante emergencias

El Ministerio de Salud llevó adelante un encuentro de formación con el objetivo de fortalecer la articulación entre los distintos equipos que intervienen ante situaciones de emergencia. La actividad tuvo lugar en el Hospital Regional de Ceres “Gobernador Miguel Lifschitz”, y contó con la participación de agentes municipales, efectivos de la Policía del Comando Radioeléctrico 911, Bomberos y equipos de salud del efector. Asimismo, durante la jornada se realizó un taller de primeros auxilios destinada a la comunidad.

El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad de Ceres que “permitió generar este espacio de formación e intercambio entre los distintos actores que integran la primera respuesta en el territorio”. De esa manera, explicó Stettler, “se promueve el trabajo en red, la actualización de procedimientos y la articulación entre las instituciones como nos pide trabajar el gobernador Maximiliano Pullaro”.

“Ha sido una jornada muy exitosa, donde contamos con una gran convocatoria. Para nosotros, estas actividades son muy importantes porque al brindar estas capacitaciones fortalecemos el desempeño de la red de emergencia en el territorio”, subrayó Stettler, quién también agradeció “el compromiso y el profesionalismo de los equipos que brindaron la capacitación”.